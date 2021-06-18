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пятница, 18 июня 2021 09:34

Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
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Вчера проливной дождь снова накрыл Днепр. Улицы города превратились в реки.

Во время мощного ливня, который длился около часа, затопило весь город. Машины плавали в воде по самые окна, людям было по пояс, сообщает "Информатор".

Если обычно больше всего страдает Левый берег, на сей раз последствия ощутили жители почти всех районов Днепра. Несколько машин застряли в лужах, не имея возможности продвинуться дальше.

К чрезмерным осадкам добавились прорванные канализации. Так произошло на пересечении ул. Европейской и Владимира Великого, в переул. Чумацком и на ул. 8 марта. На просп. Пушкина на проезжую часть упало дерево, которое оборвало провода и заблокировало проезд.

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В городе продолжаются работы по откачке воды. Подтопленными остаются 101 двор и 50 жилых домов. За сутки откачали 46 794 куб. м воды.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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С начала июня Украину накрыли дожди с грозами. Ливни больше всего затопили Житомир, Херсон, Днепр и Харьков. На днях мощный ливень накрыл Днепр, в результате чего затопило улицы и повалило деревья. Ливневки не справились с потоком воды, который местами смывал асфальт.

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Дата
18
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