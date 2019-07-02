Людей множество: как отдыхают в Шацке

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Перед въездом на территорию Шацкого национального парка, в Волынской области на границе с Беларусью очередь из автомобилей более чем на 20 метров. Движется медленно. Впереди экологический патруль. Собирает плату за въезд в заповедную зону. За автомобиль - 25 грн. За каждого пассажира дополнительно 5 грн.

- Кассовый аппарат не работает. Перезагружается. Проезжайте так, - говорит патрульный. Стоит в камуфляжных штанах и футболке. На поясе имеет кожаную бананку. Туда кладет деньги.

Отвечаем, что подождем, пока он загрузится.

- Что полчаса будете ждать? Езжайте, не задерживайте очередь, - говорит мужчина, и подходит к следующей машины.

Шацкий национальный природный парк создан в 1983-м для охраны уникального комплекса пресных озер ледникового происхождения. Общая площадь парка - 32 тыс. га. Крупнейшие озера - Свитязь, Пулемецкое, Луки, Люцимир, Крымное и Песочное озеро.

Основные туристические деревни в парке - Шацк, Свитязь и Пульмо. Они принимают туристов со всей Украины, Беларуси и Польши. На территории сел есть множество отелей, усадеб, жилых комплексов. Цены от 300 грн в сутки с человека. Местные сдают комнаты в своих домах за 200 грн.

Для туристов, которые отдыхают с палатками, работают палаточные городки с электроэнергией и водой. Цена за место под палатку - от 75 грн. Gazeta.ua о том, как открывали туристический сезон на Шацких озерах.

Здесь странное место для отдыха. Туристы тусуются на Песочном или на Свитязе. А местные здесь. Они буйные. Приезжают вечером на мотоциках, бухают. Затем бьют бутылки

У озера Черное, окруженного сосновым сосновым лесом с песчаным берегом, недалеко Шацка, отдыхает несколько Компай. Жарят мясо, пьют пиво, купаться в озере загорают и играют теннис. Раскладываем палатку неподалеку озера.

- А чего вы в лагерь не едете?,- спрашивает тучный седой мужчина в черных плавках. Живот и спина красные. Получил солнечные ожоги. На вид ему примерно 55 лет. - Здесь странное место для отдыха. Туристы тусуются на Песочном или на Свитязе. А местные здесь. Они буйные. Приезжают вечером на мотоциках, бухают. Затем бьют бутылки, разбрасывают по берегу, - говорит мужчина.

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- Да что ты маладеж пугаешь, - перебивает женщина в купальнике с тигровым принтом. На вид ей 45-50 лет. На талии у нее парео с синими цветами. Сидит на пледе, между сосен, недалеко от озера. Рядом - собака, йоркширский терьер. Начинает лаять, когда раскладываем палатку.

- Чарли, ну что ты тявкаеш, - женщина правой рукой начинает гладить собаку. Второй достает сигарету и закуривает. Придерживает ее длинными ногтями с ярким цветным дизайном с камнями и блестками. - Не слушайте мужа. Нормальное здесь место. Приходят пару семей, отдыхают и уходят. Преимущественно на вечер приходят, после работы. С детками. Такая романтика. Но может прийти лесник. То требуйте документы. Они здесь деньги зарабатывают на туристах. Разгоняют тех, кто на руку не даст.

Еще полчаса беседуем с супругами. Мужчина, Василий Сергеевич на пенсии. Работал в исполнительном комитете горсовета Луцка. Женщина - Лариса Петровна. Имеет свой цветочный магазин. На Шацкие озера приезжают уже 8 лет. Имеют здесь сватов, родителей мужа единственной дочери. Советуют поехать на озеро Свитязь и в село Пульмо.

- То обязательно Посмотрите, как людей там много. Как в Затоке. Можно поплескаться в озере, но пока всех обойдешь, то уже ничего не хочется, - додает.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Шацкий национальный природный парк создан в 1983 для охраны уникального комплекса пресных озер ледникового происхождения. Общая площадь парка - 32 тыс. га.

Заканчиваем обустраивать лагерь, и идем купаться в озеро. Вода более 25 градусов. Чистая, прозрачная. На воде много лилий с распущенными цветами. В воде плавает мелкая рыба. Людей не боится.

К вечеру к озеру приходит много местных. Купаются и уходят. Часть остается на ночь рыбачить.

- Ребята не будьте равнодушнимы. Я иду спать, если услышите колокольчик на удочке, витащите ее из воды. Может, шо поймаю, - говорит рыбак и идет спать в белый микроавтобус Мерседес Спринтер. Около полуночи у озера никого не остается.

Вот правильно делает Ким Чин Ин, или как его. Тот, что в Корее. Борется с народом хорошо. Сажает в тюрьму целыми семьями. Держит 40 лет. И оттуда нормальные корейцы выходят. Боятся его и любят свою страну. С нашими тоже так делать надо

На следующее утро, просыпаемся в 8.00. Рядом - несколько семей. Загорают и купаются в озере. Есть и Василий Сергеевич с Ларисой Петровной.

Расспрашивают откуда приехали и кем работаем. Спрашивают о предыдущих путешествиях, просит совета, куда поехать отдохнуть в Карпаты. Начинают сетовать на политиков и власть. Хвалят нового президента. Пытаемся изменить тему.

- У нас все рабы, - говорит Лариса. Бросает выкуренную сигарету на песок и достает из коробки новую. - Вот правильно делает Ким Чин Ин или как его. Тот, что в Корее. Борется с народом хорошо. Сажает в тюрьму целыми семьями. Держит 40 лет. И оттуда нормальные корейцы выходят. Боятся его и любят свою страну. С нашими тоже так делать надо. Может начнут власть любить.

- Да, Лара, что ты такое городиш, - перебивает Василий Сергеевич. Стоит по пояс в воде, плечи и руки мужчины рядом намазанные кремом. - Тоталитаризм нужен, но ты что, всех в тюрьму посадишь? А кто тогда будет работать на шахтах и ​​заводах? Кто пойдет воевать? И вообще. Ета война уже задрала. Что мы примириться не можем? Что, мы чужие люди? Может сейчас лучче будет. Какие-то переговоры начнутся. То Порошенко всьо начал. Тихо же было, пока он не пришел к власти. Вон сколько беды наделал. Разбогател на нас. Война ему выгодна. А мы на старость лет спокойно пожить хотим. Чтобы пенсия была нормальная, цены не высокие. Налогами обложил усе, шо токо можно. А сейчас всьо будет нормально.

Лариса Петровна поддакивает мужу.

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Завтракаем и едем на озеро Свитязь и Песочное. Людей там действительно много. На берегу стоят палаточные городки, люди жарят мясо, отдыхают под громкую музыку. Перед тем, как выпить рюмку выкрикивают "За Конституцию!" и "Слава Украине".

- Ваня, а ну достать малого из воды!, - кричит высокая стройная блондинка. Сидит у озера Песочного. - У него скоро ива из задницы вырастет. Веди его сюда, я ему йогурта дам попить.

Женщина представляется Юлей. Ей - 32 года. Не работает. Приехала в Шацк из Ровно с мужем 37-летним Вячеславом и 4-летним сыном Виталием.

Вячеслав приводит сына к Юлии. Она сажает себе его на колени. Дает бутылочку с йогуртом.

- Хотели палатку поставить у Синевира, так там людей, как в Океана Эльзы на концерте. Некуда плюнуть. И все засрали. Переехали на Песчаное. Вода чистая, людей меньше, все культурные и воспитанные. Правда возле нас малолетки стоят лагерем, и каждую ночь гульдибанят. Слушают всякую дрянь, визжат, как недорезанные. Будем здесь до понедельника. Мужу надо на работу ходить, он у меня торговый представитель. То выпросил себе один выходной. Потому что отпуск нам на лето не дали. А так все хорошо. Только муравьи и комары задолбали. Весь Шацк объездили по тем спреями от насикомых, и нигде нет. Нашли только на заправке, за 90 гривен. Вообще обнаглели с такими ценами - возмущается Юля.

Возвращаемся на озеро Черное. Семейной пары из Луцка уже нет. На их месте крупная компания из ребят и девушек в возрасте от 16 до 25 лет. Все на скутерах и мотоциклах. Сильно пьяные. Громко слушают русскую попсу, жарят шашлыки. Бутылки и окурки бросают сразу же на берегу, хоть в корзину не более 10 метров.

Рядом отдыхает компания с детьми. Двое ребят в возрасте 8-12 лет в озере пытаются ловить рыбу пластиковыми бутылками, в которых вырезаны специальные отверстия. Внутри - крошки хлеба. Накупавшись в воде 15 минут, выходят на берег. Один из ребят бросает свою бутылку в воде.

- Твоя бутылка?, - спрашивает мужчина в плавках с принтом американского флага и в мокрой рубашке с коротким рукавом. Коренных верхних зубов у мужчины нет.

- Моя, а что?, - говорит парень.

- Убери ее из озера и выброси, - человек отхлебывает пиво из бутылки.

- Тебе надо - ты и выброси, - не соглашается парень.

- Если ты сейчас не заберешь бутылку из воды, я тебя на нее посажу, - угрожает.

Малый бежит к маме, которая сидит неподалеку на пледе, говорит со своей подругой и ест семечки. Шелуху бросает на песок. Мама внимательно выслушивает жалобы сына и кричит мужчине в мокрой рубашке.

- А что это вы детей пугаете?,- говорит.

- А как это вы детей своих воспитываете? Не хочет он убирать, - убирайте за него, - отвечает мужчина.

Спор продолжается, еще несколько минут. Тогда женщина не выдерживает и просит сына, чтобы тот забрал бутылку.

- Андрейчику, забери ту бутылку. Здесь не с кем говорить, - собирает свои вещи в сумку. Ее подруга, которая все время наблюдала за ситуацией и продолжала есть семена, также собирается.

- Весь вечер испортили. Уроды, - говорит на прощание женщина и идет.

Еще за 20 минут на мотоцикле приезжает полный мужчина в грязной серой майке, в шортах и ​​шлепанцах.

- Ваше?, - показывает на палатку и автомобиль припаркован неподалеку. - Забирайте!

Спрашиваем мужчину кто он. Просим показать документы.

- Я шо, везде за собой должен их возить?, -отвечает .- Собирайте. Меня это не касается. То заповедная зона. Вы видели чтоб где-то в Карпатах палатки ставили?

Смеемся в ответ, говорим, что видели. Спрашиваем о знаках, которые запрещают раскладывать палатки.

- Я вам знаки должен везде наставить? Смотри, какие мудрые. Нельзя здесь стоять. Забирайте. Здесь и разводить костер нельзя. Убирайтесь и валите отсюда, - продолжает. На местных, какие именно развели костер и наблюдают за ситуацией, мужчина не не обращает внимания.

- Показываете нам документ, удостоверяющий, что вы лесник - мы сразу же собираемся и едем отсюда, - говорю.

- Я не буду ехать за документами. Ты что здесь самая умная? Собираешь вещи и валишь, - движется в направлении палатки. Когда пытается оторвать палатку от земли говорим, что вызовем полицию. Мужчина разворачивается, и идет к мотоциклу. К кому звонит, говорит 5 минут, и уезжает.

Все же решаем собрать лагерь и переехать на озеро Песчаное.

- Нагнал вас? - спрашивает парень из компании, которая рядом. - Вы бы ему бабла сразу дали и не спорили.

Спрашиваю, действительно ли он лесник, и можно ли разбивать у озера лагерь.

- Да вроде лесник, но здесь каждый день другой. Все можно. Мы же раскладываем. Ничего нам не говорил. Надо было ему бабла дать. Чилились бы себе спокойно дальше.

В 20.00 разбиваем палатку возле озера Песчаного. Рядом мужчина и женщина на байке.

- Сюда тоже приходили утром лесники. В форме, показали удостоверения. Попросили отогнать автомобили от озера далее. Розкладывайтесь и не переживайте, - говорит мужчина.

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Александр и Вера Самойлови приехали из Львова. Стоят на озере лагерем уже 3-й день. Вместе работают в IT-компании.

- Взяли себе сикливы (выходные по состоянию здоровья - Gazeta.ua), предупредили друзей и родных и свалили из города. Выключили

телефоны. Даже зарядок не брали - Вера тянется к переносному холодильника, который заряжают от аккумулятора байка. Берет бутылку пива. - Устали очень, хочется в тишине немного побыть. Не видеть Facebook, и не слушать о политике. Потому что всюду только и о ней говорят. На работе, дома, в маршрутках. Даже в очереди в аптеке - смеется. - Покупала набор лекарств сюда, то бабка в аптеке на Городоцкой плевалась, как все обнищали, и какая она несчастная, пенсию на таблетки тратит. Так аптекарша публично объявила, что она бесплатно от государства получает, а покупает за свои "кровные". То бабка начала кричать, что аптекарша врачебную тайну раскрывает, - женщина смеется и отхлебывает пива из горла бутылки.

- Наши заслужили ровно то, что имеют, говорит Александр. Мужчина ложится в цветной гамак между двумя соснами.

Утром следующего дня, снова приходят лесники. Молодые ребята в камуфляже. Представляются, показывают удостоверения. Спрашивают сколько времени мы проведем у озера. Просят не мусорить и следить за очагом. Говорят, что за час территорию будут убирать. Спрашиваем о ситуации на озере Черном.

- Должен показать удостоверение. Там местные могут гонять. Они не хотят, чтобы туристы туда ездили. В следующий раз вызывайте полицию. Не вы первые, - говорят.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Территории у озер убирают раз в два дня трактором.

Идут дальше. В 10 метрах стоит джип с белорусскими номерами. В нем люди.

- А вы кто такие?, - кричит женщина с красными волосами. - Что ето за беспредел? Что и вам деньги нужны? Вот у нас, в Беларуси, нету такого. Где хотим там и оставляем машину. Что? Я вас не понимаю! Человеческим языком можно?

Спорит с лесниками примерно 10 минут. После угроз вызвать полицию - отгоняет машину дальше от озера.

Еще через час вокруг озера проезжает трактор. За рулем человек в рубашке в клеточку и шортах. В прицепе сидят три женщины в фартуках в горошек. Трактор останавливается возле мешков с мусором. Женщины связывают их, и бросают в прицеп. Зато цепляют новые.

- Мы через день убираем территорию возле озер. Иногда мешки пустые, зато на берегу все валяется. Иногда - наоборот. Туристы разные бывают, - говорит Николай Алексеевич Стротинський. Ему 54 года. Работает в Шацком заповеднике уже 12 лет. Живет в селе Пульмо.

- Тот тарифный сбор, на въезде собирают - то нам идет на зарплаты, уборку территории, на солярку к трактору. Людей много приезжает, но все равно копейки зарабатываем. Местные в 90-х приватизировали себе земли у озера. Теперь там кемпинги делают. Но, что там - вода и электричество? Кому ето на природе надо? Берут деньги за палатки. Мусор не вывозят. Все равно мы это все убираем. Не ожидали, что на выходные так много людей наедет. Сезон здесь с июля начинается.

Мужчина жалуется руководство заповедника и туристов, пока женщины собирают мусор.

- Раньше хоть уважали законы, убирали за собой, не хамили. Сейчас полиция тут даже не справляется. Снимают все на камеры и орут. Кричат, что сбор оплатили. А что тот сбор? 25 гривен? Смешно. Начитались в интернете всякого, и "тыкают". Все очень умние стали, - говорит мужчина, садится в трактор и едет дальше.

Мотофестиваль "Тарасова гора" в селе Свидивок под Черкассами собрал в этом году более 10 тыс. человек из Украины, Беларуси, США, Шотландии, Эстонии, Исландии и Финляндии. Проходит 17-й год подряд с 30 мая по 2 июня.