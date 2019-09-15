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воскресенье, 15 сентября 2019 06:51

"Ляпис меня обнял и дал автограф" — как прошло закрытие дня рождения города
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14 сентября закрытие дня города традиционно состоялась на площади Василия Стуса, возле "Книжки". На празднике выступали Ирина Федишин, группа Ріапобой и Ляпис-98.

Ведущие — участники команды Лиги Смеха "Отдыхаем вместе" Саша Степаненко и Вадим Квик.

  Ведущие Саша Степаненко и Вадим Квик
Ведущие Саша Степаненко и Вадим Квик

Трамваи, которые ходили до остановки , где был концерт, забиты. Ждать приходится их больше 10 минут.

Уже в 18:50 на площади толпа горожан и гостей Винницы. Хотят занять места возле сцены. Только через полчаса выходит первый артист – Ирина Федишин.

 

Певица поздравила город с днем рождения и спела известные песни – "Я люблю тебя Роман", "Белые розы", "Ладошки".

Федишин попросила снимать ее на видео и присылать ей в Инстаграм, пообещала лучшее видео поставить в сторис.

  Ирина Федишин
Ирина Федишин

"Так пиарить собственный аккаунт – это тупо", - говорит парень в темно-синих джинсах и черной куртке.

После часового выступления певицы на сцену вышел Дмитрий Шуров и группа Ріапобой.

"Как человек, который каждый день ходила по улице 600-летия, не может поверить что в Виннице сегодня 656 лет!", — сказал со сцены певец.

Свое выступление он начал с песни "Родинки". Шуров пел песни "Клубничное небо", "Шампанские глаза", "Мне так хорошо с тобой". Неожиданность он выполнил русскоязычную "Видимо Ведьма-Ведьма".

  Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров

Сразу после концерта охранники провели его в гримерную. Она находилась в помещение винницкой областной филармонии. С журналистами и фанатами Шуров не общался. Замечаем рядом жену Дмитрия-Ольгу. Женщина является пиар-менеджером мужа. Родилась в городе Шахтерск. Сейчас – оккупированная территория Донецкой области.

"Если бы у меня была такая возможность, то я туда бы поехали. Но у меня такой возможности нет", - комментирует Gazeta.ua Ольга Шурова вероятность поездки домой.

На вопрос, общается ли Дмитрий с Земфирой, она ответила: "Иногда". Она также не исключает, что возможно Земфира и Шуров создадут новый трек.
 

Публика подтягивается ближе к сцене. Далее на сцену выходит долгожданная группа – "Ляпис-98". Это проект Сергея Михалка. Он был создан участниками группы "Brutto" и бывшими участниками группы "Ляпис Трубецкой". Музыканты исполняют старые хиты "Ляписа Трубецкого" 1990-х и начале 2000-х годов.

Перед каждой песней мужчина читал стихи, а себя представил строфой "Шухер граждане, на сцене психопат!".

Михалок исполнил известные хиты группы – "Капитал", "Ау", "В платье белом", "Танцуй", "Манифест".

"Всем теплого вечера, душевного настроения! С праздником, дорогие трудящиеся!", — говорит напоследок певец.

  Сергей Михалок
Сергей Михалок

Он ушел со сцены, где охрана уже хотела его провести в гримерку. Но одна девушка попросила Сергея дать ей автограф. Исполнитель не общался с прессой и попросил не фотографировать его вне сцены.

"Боже, Ляпис меня обнял и дал автограф. Не буду стирать кофту, на блокноте ничего не буду писать", - говорит на эмоциях девушка.

После выступления, у входа в филармонию, толпа ребят ждали Михалка, чтобы сделать селфи с ним. Но охранники сообщили, что он не выйдет к ним.

  Михалок представил себя строфой «Шухер граждане, на сцене психопат!"
Михалок представил себя строфой «Шухер граждане, на сцене психопат!"

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14 сентября в Виннице начались празднования 656-летия города. Официальные празднования состоялись в 14:00. Традиционно центральная улица Соборная была пешеходной до 20:00.

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