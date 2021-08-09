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понедельник, 09 августа 2021 13:54

Львовская кофейня постелила клиентам под ноги "флаг" ДНР

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Львовская кофейня постелила клиентам под ноги &quot;флаг&quot; ДНР
Люди охотно вытирают ноги о флаг так называемой ДНР / Instagram Ukrainian Military Coffee

В одном из киосков-кафе Львова флаг так называемой ДНР используют вместо коврика.

В заведении заявили, что все кафе Ukrainian Military Coffee ежемесячно отдают часть прибыли украинской армии, а также распространяют идеи украинского национализма и военной победы. Об этом пишут на странице кафе в Instagram.

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"Флаг фейковых республики именно там, где ему место и используется по назначению", - говорится в сообщении.

Во время урагана в Львове 1 августа в упало дерево на двух человек, в результате чего погибли парень и девушка. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

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