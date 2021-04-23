Львовская филармония представит три концертные программы онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 171
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 567
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 198
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 378
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 882
Фото
Все фото
7
3
23
9
7
Окончательное &quot;прощай&quot;: сносят известный советский монумент
Окончательное "прощай": сносят известный советский монумент
Тело расчленил и сложил в сумку: выяснили кому принадлежат найденные в парке останки
Тело расчленил и сложил в сумку: выяснили кому принадлежат найденные в парке останки
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Четкость линий и совершенство: мастер 6 лет расписывает одежду
Четкость линий и совершенство: мастер 6 лет расписывает одежду
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
Видео
Все видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 243
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 513
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 14:00

Львовская филармония представит три концертные программы онлайн

  Комментировать
Львовская филармония представит три концертные программы онлайн
Львовская национальная филармония представляет три онлайн-концерты. Фото предоставлено организаторами событий.

Львовская национальная филармония имени Мирослава Скорика представляет три концертные программы онлайн.

"Пока Львовская филармония закрыта для слушателей через карантинные ограничения. Но даже при таких условиях мы хотим подарить настоящий праздник музыки и эмоций", - отмечают организаторы событий.

23 апреля пианистка Екатерина Титова и дериґент Винсент Козловский презентуют новую концертную программу. Она объединит творчество композиторов украинца Евгения Станковича, норвежца Эдварда Грига и классика Людвига ван Бетховена.

24 апреля Екатерина Титова вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под под батутой Винсента Козловского выполнят две симфонии и фортепианный концерт австрийского классика Йозефа Гайдна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли фильм ужасов о реальных событиях

29 апреля в Страстной Четверг на сцене Концертного зала Людкевича прозвучит "Страдальная Мать" итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези. Композиция повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа и мольбы грешника о прощении грехов и деревянные Рая. В программе события прозвучат также две композиции американских музыкантов Рода Молдса и Тринити Ли. Програму выполнят сопрано София Соловий, альт Лилия Никитчук и Академический симфонический оркестр филармонии под батутой американского дирижера Бенжамина Лоэба.

Концерты можно посмотреть на страницах Львовской филармонии в YouTube и Facebook.

Объявили номинантов "Золотї Дзиґи 2021". Остается интрига, какие фильмы и актеры будут представлены в главных категориях премии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Львовская филармония представит три концертные программы онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны 35 лет назад

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 22284
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 16767
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 9909
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7200
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6553
Львов
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
 Просмотров: 162
Окончательное "прощай": сносят известный советский монумент
Окончательное "прощай": сносят известный советский монумент
7
 Просмотров: 1359
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме Просмотров: 324
В разгар локдауна взрослые устроили детям вечеринку с музыкой и аниматорами
В разгар локдауна взрослые устроили детям вечеринку с музыкой и аниматорами Просмотров: 234
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
15
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Голосов: 352
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть