Львовская филармония представит три концертные программы онлайн

Львовская национальная филармония представляет три онлайн-концерты. Фото предоставлено организаторами событий.

Львовская национальная филармония имени Мирослава Скорика представляет три концертные программы онлайн.

"Пока Львовская филармония закрыта для слушателей через карантинные ограничения. Но даже при таких условиях мы хотим подарить настоящий праздник музыки и эмоций", - отмечают организаторы событий.

23 апреля пианистка Екатерина Титова и дериґент Винсент Козловский презентуют новую концертную программу. Она объединит творчество композиторов украинца Евгения Станковича, норвежца Эдварда Грига и классика Людвига ван Бетховена.

24 апреля Екатерина Титова вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под под батутой Винсента Козловского выполнят две симфонии и фортепианный концерт австрийского классика Йозефа Гайдна.

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29 апреля в Страстной Четверг на сцене Концертного зала Людкевича прозвучит "Страдальная Мать" итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези. Композиция повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа и мольбы грешника о прощении грехов и деревянные Рая. В программе события прозвучат также две композиции американских музыкантов Рода Молдса и Тринити Ли. Програму выполнят сопрано София Соловий, альт Лилия Никитчук и Академический симфонический оркестр филармонии под батутой американского дирижера Бенжамина Лоэба.

Концерты можно посмотреть на страницах Львовской филармонии в YouTube и Facebook.

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