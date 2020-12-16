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Львовская филармония отметит 250-летие Бетховена

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Львовская национальная филармония имени Мирослава Скорика празднует 250-летие Бетховена.

17 и 18 декабря состоятся события, посвященные композитору. В концертной программе "BEETHOVEN & 250" музыканты филармонии исполнят Септет Ми-бемоль мажор и Третью "Героическую" симфонию Бетховена. 18 декабря пройдет концерт "BEETHOVEN & 250 & EMPEROR". Пианистка Екатерина Титова, Академический симфонический оркестр филармонии и польский дирижер Винсент Козловский - имполнят "Императорский" фортепианный концерт и ту же "Героическую" симфонию в оркестровом исполнении, сообщают в филармонии.

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Автор: Сергей Горобец
  Пианистка Екатерина Титова и дирижер Винсент Козловский с оркестром исполнят "Императорский" фортепианный концерт Бетховена.
Пианистка Екатерина Титова и дирижер Винсент Козловский с оркестром исполнят "Императорский" фортепианный концерт Бетховена.

"Людвиг Ван Бетховен - композитор классической музыки, которого чаще всего исполняют в мире. Он является одним из важнейших представителей культурной жизни Европы. Интерес к его музыке всегда оставался неизменно высоким на протяжении веков. Еще при жизни он получил большое признание и по меркам своей эпохи был очень состоятельным человеком, будучи одним из первых "свободных" художников", - отмечает пресс-секретарь Львовской филармонии Ольга Максимяк.

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827) - немецкий композитор, дирижер и пианист. Писал во всех существующих в его время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Рос в нищете. В 4-летнего сына отец обнаружил музыкальные способности и заставлял упражняться до изнеможения и избивал.

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