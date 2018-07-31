Львов заливает: бурлит мощная буря

Во Львове прошла мощная буря. Фото пользователей сети facebook

31 июля в 15:30 во Львове началась буря.

Город заливает мощным дождем, некоторые улицы затапливает из-за того, что канализация не справляется с большим количеством воды, - сообщает DEPO.UA.

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Пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео бури:



"Давно уже такого ливня не было во Львове", - пишут пользователи сети Twitter:

31.07.2018

Вул. Личаківська біля Винниківського ринку...

Давно вже такої зливи не було у Львові https://t.co/EXoJ8KNvsb https://t.co/EXoJ8KNvsb — zenja7 (@7zenja) 31 июля 2018 г.

Ранее показали жуткие кадры непогоды в Тернополе. По словам очевидцев, небо мгновенно затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.