Львов окутал туман: ряд самолетов задерживаются

В международном аэропорту "Львов" задерживается ряд самолетов из-за тумана.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

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"Из-за сложных погодных условий – низкая видимость – аэропорт "Львов" предупреждает о задержках рейсов. Информация постоянно уточняется и изменяется до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Около 10 рейсов должны вылететь с опозданием. Часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, а рейс Львов - Стамбул отменили.

Перечень задерживаемых рейсов:

Автор: скриншот Во Львове задерживается ряд рейсов из-за плохой видимости.

16 декабря на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица и туман. Ночью и утром в западной и восточной областях прогнозировали видимость 200-500 м.