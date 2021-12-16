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четверг, 16 декабря 2021 13:55

Львов окутал туман: ряд самолетов задерживаются

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В международном аэропорту "Львов" задерживается ряд самолетов из-за тумана.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

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"Из-за сложных погодных условий – низкая видимость – аэропорт "Львов" предупреждает о задержках рейсов. Информация постоянно уточняется и изменяется до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Около 10 рейсов должны вылететь с опозданием. Часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, а рейс Львов - Стамбул отменили.

Перечень задерживаемых рейсов:

Автор: скриншот
  Во Львове задерживается ряд рейсов из-за плохой видимости.
Во Львове задерживается ряд рейсов из-за плохой видимости.

16 декабря на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица и туман. Ночью и утром в западной и восточной областях прогнозировали видимость 200-500 м.

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Дата
16
декабря

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