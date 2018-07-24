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вторник, 24 июля 2018 14:00

Локомотив влетел в пассажирский поезд: десятки пострадавших

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Автор: "Районка"
  Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших
Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших

В Запорожской области на станции Пологи произошла авария с участием локомотива и пассажирского поезда. Пострадали 26 человек, среди которых ребенок.

"Сегодня утром на станции Пологи во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск допустили превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров", - говорится в сообщении Приднепровской железной дороги.

26 пассажиров получили ушибы, ссадины, ожоги. Большинство из них также отделались легким испугом и повышенным давлением, пишет Районка.

Одну женщину с ребенком забрали в Пологовского городской больницы. Они получили ожоги от горячего чая.

Автор: "Районка"
  Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших
Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших

По словам очевидцев, первый вагон просто "подскочил на рельсах!".

Автор: "Районка"
  Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших
Запорожье: локомотив не рассчитал скорость и влетел в пассажирский поезд, 26 пострадавших

"Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 ч. 35 мин", - добавили железнодорожники.

Комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога" устанавливает все обстоятельства инцидента.

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Экспертиза установила неисправность тормозной системы маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП на Житомирщине.

Установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии.

Владелец автобуса с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвинил водителя, которому одолжил маршрутку.

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