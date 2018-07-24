Локомотив влетел в пассажирский поезд: десятки пострадавших

В Запорожской области на станции Пологи произошла авария с участием локомотива и пассажирского поезда. Пострадали 26 человек, среди которых ребенок.
"Сегодня утром на станции Пологи во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск допустили превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров", - говорится в сообщении Приднепровской железной дороги.
26 пассажиров получили ушибы, ссадины, ожоги. Большинство из них также отделались легким испугом и повышенным давлением, пишет Районка.
Одну женщину с ребенком забрали в Пологовского городской больницы. Они получили ожоги от горячего чая.
По словам очевидцев, первый вагон просто "подскочил на рельсах!".
"Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 ч. 35 мин", - добавили железнодорожники.
Комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога" устанавливает все обстоятельства инцидента.
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Экспертиза установила неисправность тормозной системы маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП на Житомирщине.
Установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии.
Владелец автобуса с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвинил водителя, которому одолжил маршрутку.
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