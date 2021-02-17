"Лисапетний батальон" представит новый альбом во Львове

Концерт группы пройдет 26 и 27 февраля во Львове. Фото предоставлено организаторами.

Во Львове Наталья Фалион и группа "Лисапетний батальон" представят "Противовирусный альбом".

Идея альбома появилась во время карантина. В нем новые песни, шутки и лирика.

"Первую песню "Вирус" записали и опубликовали в конце марта прошлого года. В рейтинге песен о Covid-19 телеканала "1+1", наш "Вирус" занимает первое место. А "Хочу скрипку и цимбалы" стала популярной на Youtube - собрала около 300 тысяч просмотров только на моем канале", - рассказывает Наталья Фалион.

Певица добавила, что за время карантина девушки вышили себе новые рубашки, и это еще одна веская причина посетить концерт - посмотреть на новые наряды группы.

Первый концерт пройдет во Львовском цирке 26 февраля в 19:00. Второй - в Центре культуры имени Александра Довженко 27 февраля в 16:00 и 19:00.

Большинство песен с нового альбома и клипы можно посмотреть на Youtube.

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Группу "Лисапетний батальон" создали в 2013-м из двух народных ансамблей - эстрадно-фольклорного из городка Скала-Подольская Тернопольской области "Забава" и "Бабье лето" - любительского театра, что работал при Пятничанский сельском доме культуры на Хмельнитчине. Руководителем обоих была Наталья Фарион. Группа стала известной после эфира 5-го сезона телевизионного шоу "Украина имеет талант" на телеканале "СТБ". Всего записали 8 альбомов.