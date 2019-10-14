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вторник, 15 октября 2019 00:12

Курортная Кирилловка третий год подряд переживает нападение редкого червя, который может грызть бетон

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Курортная Кирилловка третий год подряд переживает нападение редкого червя, который может грызть бетон
Кивсяк напал на Кирилловку. Фото: Страна

В популярном курорте Запорожской области Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка - разновидности многоножки.

Нашествие червей началось после того, как владельцы не обрабатываемых земельных участков перестали косить сорную траву, сообщает "РИА Мелитополь".

Жители Кирилловки просят руководство территориальной громады принять меры по отношению к владельцам участков, который скупают их для перепродажи и не уделяют должного внимания уборке.

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Кивсяк - это вредитель культурных растений. Третий год подряд черви все лето размножаются в листьях и траве, распространяются по округе. Причем с каждым годом их становится все больше. Кивсяк не любит солнца и становится активным в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки едят корни растений и корнеплоды: морковь, свеклу, редис.

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