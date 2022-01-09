Кто сегодня имеет шанс стать счастливым – приметы 10 января

Если сегодня будет снегопад, ожидайте хорошего урожая хлеба. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

10 января христиане вспоминают священномученика Никанора. Наши предки считали этот день удачным для проведения свадебных церемоний.

Пары, которые сегодня женятся – проживут счастливую жизнь, верили люди. Также 10 января украинцы продолжали ходить по домам и колядовать. Отказывать колядникам в пении или не пускать их в дом считалось плохим тоном.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- 10 января будет идти снегопад или лежать на деревьях густой иней – к хорошему урожаю хлеба;

- Общее дело, которое семья сегодня сделает вместе, принесет в семью счастье;

- Безветренная погода – к урожайному году;

- Собака не хочет лежать в будке, а ложится на снег – ждите вьюги;

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- Если кошка весь день спит, то скоро потеплеет;

- 10 января началась метель – лето будет холодным.

Священномученик Никанор жил в I в. Его биография малоизвестна. В Книге деяния апостолов утверждается, что он был избран 12 апостолами для служения диаконом в Иерусалиме. Проповедовал со Стефаном Первомучеником. Умер с ним в один день.