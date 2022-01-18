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среда, 19 января 2022 03:00

Кто празднует день ангела на Крещение - тайны популярных имен

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Кто празднует день ангела на Крещение - тайны популярных имен
Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pruvitannja.com.ua

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Андрей, Лидия, Лаврентий, Иван, Мария.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Андрей – имя происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для всеобщей цели;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Лаврентий – владельцы этого имени вырастают упрямыми, но одновременно отзывчивыми мужчинами. Для них важно завоевать крепкое положение в обществе. Лаврентии редко останавливаются на достигнутом и всегда пытаются сделать свои карьеры еще более успешными. Очень любят своих жен;

Мария — это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается величественным и славным, ведь его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии – часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

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Лидия — женщины с этим именем очень разносторонние, добрые и отзывчивые. Это отличные подруги. Однако, если Лидий обидеть, то постараются отомстить обидчикам. Это женщины с острым и ясным умом, способные находить выход из тяжелых ситуаций. В личной жизни предпочитают мужчин с такими же характерами.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Григорий, Роман, Полина, Михаил, Хома. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.

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