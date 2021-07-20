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среда, 21 июля 2021 03:00

Кто празднует День Ангела 21 июля: как креативно поздравить именинников
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Фото: page.if.ua

21 июля День Ангела празднуют Андрей, Виктор, Даниил и Дмитрий. Поздравьте родных и близких с именинами.

С принятием христианства на Руси было достаточно твердое правило - давать имя именно того ангела, день памяти которого приходился на день крещения. Поэтому день Ангела и именины в большинстве случаев совпадали хронологически.

В XX веке в ономастике произошли большие изменения. Детям начали давать имена, не связанные с церковными традициями. Имя могло быть дано в честь литературного персонажа, в честь популярного артиста, героя. В обиход стали проникать имена западного происхождения.

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Практика крещения детей находилась под запретом и возродилась только в конце прошлого века. Тем не менее, родители продолжали давать детям имена по своему вкусу, без ориентировки на святцы. В связи с этим, стала возникать путаница с крестными именами и названиями, данными при рождении. Ребенок может носить одно мирское имя, а крестным быть другим.

Ребенка могут посетовать именем фонетически созвучно с мирским или церковным вариантом светского имени. Так Алиса может быть крестной именем Александры, а Богдан иметь церковное имя Федор, что является его греческим эквивалентом.

Поздравление с Днем Ангела

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твоё – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.

***

Не важно какое сегодня небо — голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

***

Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

21 июля день памяти святого великомученика Прокопия. Люди прозвали святого жнеца или Жатвенником, поскольку с этой даты его поминовения начинали жать рожь.

Приступая к работе 21 июля, люди обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы с различными блюдами. На Прокопия также принято заготавливать корма для скота на холодное время года. Верили, что если так не сделать, то животные не захотят есть корм, заготовленный для них на зиму.

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