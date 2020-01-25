Коронавирус не виновен. На Черкасчине от пневмонии умерла 28-летняя женщина-медик

В Каменской больнице не подтвердают заболевание коронавирусом

Смерть от вирусной пневмонии зафиксировали на Черкащине. В городе Каменка умерла 28-летняя женщина. Сиротами остались двое детей. Об этом рассказал главный врач Каменской районной больницы Константин Тамко

- Информация о том, что женщина умерла от коронавируса, который свирепствует в Китае - неправда, - говорит Константин Николаевич. - Это наша вирусная пневмония, которую мы наблюдаем последние лет пять. Эта женщина работала фельдшером в нашей больнице. Семь лет назад ушла в декрет. Впоследствии родила второго ребенка. Одной семь лет, другой - два.

К медикам обратились лишь за сутки до смерти

Больная обратилась к врачам слишком поздно, когда имела затрудненное дыхание. В Каменке говорят, что раньше женщине советовали лечиться препаратом "Тамифлю", однако в семье предпочитали лечиться народными методами. К медикам обратились лишь за сутки до смерти.

- Я не буду комментировать ситуацию с "Тамифлю", - говорит Константин Тамко. - Это неэтично. Препарат в нашей больнице есть. В свое время его купили за средства районного бюджета. В первичном звене, вполне возможно, что его нет.

Константин Николаевич говорит, что медики больницы мгновенно отреагировали на угрозу заболевания всей семьи. Через два часа с момента госпитализации больнй были приняты профилактические меры в отношении мужа и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пациент довел фельдшера "скорой" до гипертонического криза

На вскрытие тела умершего вызвали не местного паталогоанатома, а судмедэксперта из соседней Смелы. Он установил, что у женщины "сгорело" 96% легких. Пепарат "Тамифлю" стоит в аптеках от 500 гривен.