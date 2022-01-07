Кому сегодня нельзя отказывать и какая погода укажет на приход сильных морозов

Если сегодня над головой летают вороны, значит, скоро начнется снегопад. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Наши предки считали этот праздник особенным для женщин.

8 января строжайше запрещалось работать. Если беременная или ее муж будут выполнять разные работы, то у них родится ребенок с физическими недостатками, верили предки. На Богородицу в древности женщины посещали повитух, принимавших у них роды. Угощали ужином.

В некоторых регионах в этот день ранним утром поджигали Дидухов и прыгали через огонь. Так отгоняли от дома нечистую силу и ведьм, которые этой ночью "гуляли", согласно народным верованиям.

На Богородицу нельзя отказывать в угощении гостям. Их обязательно нужно посадить за праздничный стол.

"Тогда весь год проведете в изобилии", – говорили люди.

Среди примет украинцы більше всего верили в следующие:

- Над головой летают вороны – будет снегопад;

- К ладоням липнет снег – ожидайте потепления;

- Если день морозный и снежный, то лето будет прохладным;

- Дует северный ветер – придут сильные холода, лютые морозы;

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- Если утром 8 января солнечная погода, то в этом году будет хороший урожай;

- Видите в печи белое пламя вместо красного – придет оттепель.

Собор Пресвятой Богородицы официально начали отмечать после 681 года. Решение о введении этого праздника было принято на Вселенском Соборе, состоявшемся в городе Константинополь – ныне Стамбул. Туда, по приглашению императора Константина, съехались более 100 епископов.