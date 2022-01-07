Кому сегодня нельзя отказывать и какая погода укажет на приход сильных морозов

Сегодня христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Наши предки считали этот праздник особенным для женщин.
8 января строжайше запрещалось работать. Если беременная или ее муж будут выполнять разные работы, то у них родится ребенок с физическими недостатками, верили предки. На Богородицу в древности женщины посещали повитух, принимавших у них роды. Угощали ужином.
В некоторых регионах в этот день ранним утром поджигали Дидухов и прыгали через огонь. Так отгоняли от дома нечистую силу и ведьм, которые этой ночью "гуляли", согласно народным верованиям.
На Богородицу нельзя отказывать в угощении гостям. Их обязательно нужно посадить за праздничный стол.
"Тогда весь год проведете в изобилии", – говорили люди.
Среди примет украинцы більше всего верили в следующие:
- Над головой летают вороны – будет снегопад;
- К ладоням липнет снег – ожидайте потепления;
- Если день морозный и снежный, то лето будет прохладным;
- Дует северный ветер – придут сильные холода, лютые морозы;
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- Если утром 8 января солнечная погода, то в этом году будет хороший урожай;
- Видите в печи белое пламя вместо красного – придет оттепель.
Собор Пресвятой Богородицы официально начали отмечать после 681 года. Решение о введении этого праздника было принято на Вселенском Соборе, состоявшемся в городе Константинополь – ныне Стамбул. Туда, по приглашению императора Константина, съехались более 100 епископов.
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