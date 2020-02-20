Количество шенгенских виз существенно уменьшилось-как работает Генконсульство Польши

Десять лет назад в Виннице открыли Генконсульство Республики Польша. За это время оно выдало за более 900 тысяч виз, 20 тысяч Карт Поляка.

"Когда наше консульство было расположено в одной комнате, на дверях которой была неприметная табличка. До открытия учреждения больших усилий приложили тогдашний мэр Владимир Гройсман и председатель облгосадминистрации Александр Домбровский. Сейчас это полноценное учреждение, которое постоянно развивается", - говорит генеральный консул Дамян Цярцинский на пресс-конференции.

Автор: Фото: Игорь Муха

В 2010 году консульство преимущественно выдавало шенгенские визы и только 32 % национальных, то в 2019 году - более 89% национальных виз с целью трудоустройства в Польше, и 11% визы для студентов или стажеров. На это повлияло введение безвиза и биометрических паспортов. Поэтому за прошлый год шенгенские визы получали преимущественно иностранцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки

"В первую очередь наше консульство расположено в этой части Украины, потому что здесь живет самое большое количество поляков. На территории Винницкого консульского округа официально проживает более 70 тысяч коренных поляков, это почти половина всех поляков, живущих в Украине. На самом деле, неофициальная цифра значительно больше. По нашему мнению, достигает 400 тысяч поляков. Поэтому, многие люди получают Карты Поляка. В прошлом году выдали 2600 таких документов. В 2018-м истек десятилетний срок действия первых карт и консульство делало продление действительности Карт Поляка, а меньшая часть выдача первых карт поляка", - говорит генеральный консул.

100 полонийных организаций и обществ действует на территории консульства. Также создано более 40 польских народных ансамблей, хоровых коллективов и студий

В прошлом году внесли изменения в условия получения Карт Поляка и позволили получать их полякам всех стран, а не только стран бывшего Союза. Впервые была вручена карта поляка в Бразилии.

"Буквально на днях освоили новый опыт. По правилам консульства Карту Поляка делаем по разрешению обоих родителей. К нам обратилась женщина, которая хотела сделать карту своей дочери, чтобы та поступила в вуз. Отец этого ребенка является моряком и плавает по миру и возвращаться домой не планировал. Мы расспросили в каком из портов тот человек будет в ближайшее время, оказалось это Хьюстон в США. Нам удалось связаться с консулом, отец там сделал разрешение, которое переслали в Винницу и ребенок сможет получить карту", - говорит Дамян Царцінські.

Польский язык изучает 18 тыс. учеников. Действует 90 государственных школ и детских садов, более 70 школ при национальных обществах.

Консулы часто бывают в командировках, где проживают поляки и стараются их поддержать: организовывают встречи в Польше, приглашают на обмен опытом и другие мероприятия.

"По приглашению консульства в Украину приезжают очень известные в Польше группы. Когда я говорю об этом своей семье, то они в шоке, потому что это настоящие польские звезды, на которых попасть на родине достаточно сложно", - добавляет консул.

Автор: Фото: Игорь Муха

Наконец консул вспоминает годовщину расстрела небесной сотни. Говорит, что однозначно поддерживают территориальную целостность Украины и против оккупации Крыма и Донбасса.

В феврале 2010 года начало свою работу Генеральное Консульство Республики Польша в Виннице. Тогда охватывало Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области. Первым консулом стал Кшиштоф Свидерек, затем был Томаш Олейничак. С 2018 года Генеральным консулом является Дамян Цярцінські. Представительства консульства, кроме Винницы, расположены в Житомире, Хмельницком и Черновцах. В этом году благодаря консульству проведут инструментальный конкурс имени Яна Падаревського, который родился в Хмельницком районе. В мае запланировано 100-летие подписания Вашавского договора подписанного Семеном Петлюрой и Юзефом Пилсудским.