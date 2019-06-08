Коктейли, "Гуцулка Ксеня" и танго: чем удивляют на оперном фестивале

7 июня начался первый день взрослой программы OperaFest Tulchyn. Фестиваль длился до 2 часов ночи.

Гости мероприятия собираются раньше. Занимают места в фуд-корте. Заказывают хот-доги, печеный картофель и овощи-гриль. На территории Дворца можно купить алкоголь. Пиво - от 25 грн., сидр - 30, коктейли с ромом - 60.

Открыли фестиваль в 19:15. Ценители оперы занимают места в партере. На сцену выходят танцоры на ходулях, акробаты, которые держат в руках большие буквы название фестиваля – OperaFest Tulchyn.

Впервые в Украине презентовали премьеру "Рай и Пери" немецкого композитора Роберта Шумана. Солистами стали звезды немецкой оперы Стефи Леманн и Мартин Латтку. Исполнители показали историю любви Перри, которая за персидской мифологии, является волшебным существом в образе прекрасной крылатой женщины, которая оберегает людей от злых духов.

"Хорошо, что сделали этот фестиваль. Хоть дороги полатали. Теперь возят иностранных музыкантов в городе", - говорит мужчина в партере.

"Гуцулка Ксеня". Фото: Ирина Кальченко

В 22.00 на главной оперной сцене страны показали оперетту "Гуцулка Ксеня". Выполнена она Академическим симфоническим оркестром Хмельницкой областной филармонии, а также хором и балетом Академического ансамбля песни и танца "Казаки Подолья".

"На фестивале я второй раз. Очень понравилось, что для детей сделали отдельные фестивальные дни и пригласили звезд оперы европейской величины, - делится впечатлениями Владимир Иванович из Винницы. Закуривает красную "Приму". - Не понравилось, что очень много людей пришли не на оперу, а просто выпить и закусить".

"Гуцулка Ксеня". Фото: Ирина Кальченко

С 00:15 ночи зрителям показали ночную программу. В первом отделении впервые на фестивале "Тропический карнавал" в исполнении Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества. Зрители затаили дыхание от программы "Имитация ливня", где без использования голоса, а лишь руками и ногами коллектив "пропел" шум дождя и грозу.

Также в программе был балет "Истории в стиле танго". Артисты выступали в пуантах под музыку Астора Пьяццоллы.

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3-й фестиваль оперной музыки в этом году продлится 6 дней. Opera Fest Tulchyn начнется 4 июня и продлится до 9 июня. Программа фестиваля будет состоять из 2 частей: детской и общей.