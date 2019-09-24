Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье

Фото: Ирина Кальченко

20-22 сентября в Виннице состоялся пресс-тур для львовских журналистов и фотографов.

Gazeta.ua подготовила лучшие фото из туристических локаций города.

Львовские гости посетили музей моделей транспорта и кафе-музей "господин Заваркин и сын".

Автор: Ирина Кальченко Музей моделей транспорта

Автор: Ирина Кальченко Кофейня-музей "Господин Заваркин и сын"

Провели экскурсию по свято-преображенскому кафедральному собору. Единственном в Украине, который перешел на сторону украинской православной церкви. Туристы смогли посмотреть на панораму города с колокольни.

Автор: Ирина Кальченко Панорама города с колокольни преображенского собора

Львовяне посетили музей Пирогова.

Автор: Ирина Кальченко Музей Пирогова

Автор: Ирина Кальченко Музей Пирогова

Пообедали на катере "Ласточка".

Автор: Ирина Кальченко Прогулка на катере "Ласточка"

Автор: Ирина Кальченко Прогулка на катере "Ласточка"

Для журналистов провели экскурсию в Автомотовелофототелерадио ретро-музее.

Автор: Ирина Кальченко Автомотовелофототелерадио музей

Купили винницкое сало и хрен на центральном рынке.

Автор: Ирина Кальченко Центральный рынок

Автор: Ирина Кальченко Центральный рынок

Состоялась презентация нового ресторана "Конь в противогазе", который откроется на следующей неделе.

Автор: Ирина Кальченко Ресторан "Конь в противогазе"

Автор: Ирина Кальченко Ресторан "Конь в противогазе"

Автор: Ирина Кальченко Ресторан "Конь в противогазе" ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста



В пятницу, 20 сентября после прибытия львовяне увидели свето-музыкальный фонтан Рошен и насладились винницких блюд в ресторане.



В ресторане официант принес салат с рукколой, помидорами и брынзой, лежни с тыквой, мясную тарелку с салом, хреном и аджикой, свинину под ягодным соусом и компот. 20-22 сентября состоялся пресс-тур по городу. ИЗ Львова приехали 5 журналистов и фотографов, чтобы ближе познакомиться с Винницей и посетить популярные места.В пятницу, 20 сентября после прибытия львовяне увидели свето-музыкальный фонтан Рошен и насладились винницких блюд в ресторане.В ресторане официант принес салат с рукколой, помидорами и брынзой, лежни с тыквой, мясную тарелку с салом, хреном и аджикой, свинину под ягодным соусом и компот.