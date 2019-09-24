Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье

20-22 сентября в Виннице состоялся пресс-тур для львовских журналистов и фотографов.
Gazeta.ua подготовила лучшие фото из туристических локаций города.
Львовские гости посетили музей моделей транспорта и кафе-музей "господин Заваркин и сын".
Провели экскурсию по свято-преображенскому кафедральному собору. Единственном в Украине, который перешел на сторону украинской православной церкви. Туристы смогли посмотреть на панораму города с колокольни.
Львовяне посетили музей Пирогова.
Пообедали на катере "Ласточка".
Для журналистов провели экскурсию в Автомотовелофототелерадио ретро-музее.
Купили винницкое сало и хрен на центральном рынке.
Состоялась презентация нового ресторана "Конь в противогазе", который откроется на следующей неделе.
В пятницу, 20 сентября после прибытия львовяне увидели свето-музыкальный фонтан Рошен и насладились винницких блюд в ресторане.
В ресторане официант принес салат с рукколой, помидорами и брынзой, лежни с тыквой, мясную тарелку с салом, хреном и аджикой, свинину под ягодным соусом и компот.
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