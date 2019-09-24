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вторник, 24 сентября 2019 16:54

Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
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Ресторан "Конь в противогазе"
Фото: Ирина Кальченко
Ресторан "Конь в противогазе"
Музей моделей транспорта
Ресторан "Конь в противогазе"
Музей моделей транспорта

20-22 сентября в Виннице состоялся пресс-тур для львовских журналистов и фотографов.

Gazeta.ua подготовила лучшие фото из туристических локаций города.

Львовские гости посетили музей моделей транспорта и кафе-музей "господин Заваркин и сын".

Автор: Ирина Кальченко
  Музей моделей транспорта
Музей моделей транспорта
Автор: Ирина Кальченко
  Кофейня-музей "Господин Заваркин и сын"
Кофейня-музей "Господин Заваркин и сын"

Провели экскурсию по свято-преображенскому кафедральному собору. Единственном в Украине, который перешел на сторону украинской православной церкви. Туристы смогли посмотреть на панораму города с колокольни.

Автор: Ирина Кальченко
  Панорама города с колокольни преображенского собора
Панорама города с колокольни преображенского собора

Львовяне посетили музей Пирогова.

Автор: Ирина Кальченко
  Музей Пирогова
Музей Пирогова
Автор: Ирина Кальченко
  Музей Пирогова
Музей Пирогова

Пообедали на катере "Ласточка".

Автор: Ирина Кальченко
  Прогулка на катере "Ласточка"
Прогулка на катере "Ласточка"
Автор: Ирина Кальченко
  Прогулка на катере "Ласточка"
Прогулка на катере "Ласточка"

Для журналистов провели экскурсию в Автомотовелофототелерадио ретро-музее.

Автор: Ирина Кальченко
  Автомотовелофототелерадио музей
Автомотовелофототелерадио музей

Купили винницкое сало и хрен на центральном рынке.

Автор: Ирина Кальченко
  Центральный рынок
Центральный рынок
Автор: Ирина Кальченко
  Центральный рынок
Центральный рынок

Состоялась презентация нового ресторана "Конь в противогазе", который откроется на следующей неделе.

Автор: Ирина Кальченко
  Ресторан "Конь в противогазе"
Ресторан "Конь в противогазе"
Автор: Ирина Кальченко
  Ресторан "Конь в противогазе"
Ресторан "Конь в противогазе"
Автор: Ирина Кальченко
  Ресторан "Конь в противогазе"
Ресторан "Конь в противогазе"
20-22 сентября состоялся пресс-тур по городу. ИЗ Львова приехали 5 журналистов и фотографов, чтобы ближе познакомиться с Винницей и посетить популярные места.

В пятницу, 20 сентября после прибытия львовяне увидели свето-музыкальный фонтан Рошен и насладились винницких блюд в ресторане.

В ресторане официант принес салат с рукколой, помидорами и брынзой, лежни с тыквой, мясную тарелку с салом, хреном и аджикой, свинину под ягодным соусом и компот.
Автор: Ирина Кальченко
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