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четверг, 26 августа 2021 10:59

Ко Дню Независимости в Днепре создали самый длинный флаг Украины с суши

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  Достижение внесли в книгу рекордов Украины
Достижение внесли в книгу рекордов Украины

В Днепре ко Дню Независимости установили рекорд Украины - создали самый длинный суши-сет в форме флага Украины. Его длина составила 15,7 м, а ширина 70 см.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Х100", в который входит сеть ресторанов Sushi Master.

  Достижение внесли в книгу рекордов Украины
Достижение внесли в книгу рекордов Украины

Рекордный сет приготовила команда поваров Sushi Master, для этого им понадобилось 6 часов. Желто-голубой сет в форме флага составили из 1200 роллов. После замера его длины, суши бесплатно угостили гостей мероприятия. Рекорд зафиксировали в "Книге рекордов Украины".

"Было очень необычно - попробовать желтые и голубые роллы. Но на вкус они ничем не отличались от обычных - так же вкусные", - поделилась впечатлениями зрительница.

  Достижение внесли в книгу рекордов Украины
Достижение внесли в книгу рекордов Украины

Отметим, 24 августа исполнилось 30 лет со Дня провозглашения Независимости, праздничные мероприятия проводили во всех городах Украины, а в Киеве состоялся торжественный парад.

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Дата
26
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