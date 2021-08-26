Ко Дню Независимости в Днепре создали самый длинный флаг Украины с суши

Достижение внесли в книгу рекордов Украины

В Днепре ко Дню Независимости установили рекорд Украины - создали самый длинный суши-сет в форме флага Украины. Его длина составила 15,7 м, а ширина 70 см.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Х100", в который входит сеть ресторанов Sushi Master.

Достижение внесли в книгу рекордов Украины

Рекордный сет приготовила команда поваров Sushi Master, для этого им понадобилось 6 часов. Желто-голубой сет в форме флага составили из 1200 роллов. После замера его длины, суши бесплатно угостили гостей мероприятия. Рекорд зафиксировали в "Книге рекордов Украины".

"Было очень необычно - попробовать желтые и голубые роллы. Но на вкус они ничем не отличались от обычных - так же вкусные", - поделилась впечатлениями зрительница.

Достижение внесли в книгу рекордов Украины

Отметим, 24 августа исполнилось 30 лет со Дня провозглашения Независимости, праздничные мероприятия проводили во всех городах Украины, а в Киеве состоялся торжественный парад.