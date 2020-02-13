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четверг, 13 февраля 2020 16:54

Кернес планирует наступление на Барабашово - представитель предпринимателей

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Кернес планирует наступление на Барабашово - представитель предпринимателей
Торговые объекты рынка Барабашово планируют снести для строительства новой дороги. Фото: KP.UA

В Харькове ради строительства новой дороги планируется снос торговых объектов рынка "Барабашово".

Об этом заявил представитель группы предпринимателей "STOP- дорога!" Ирина Денисова, информирует NewsRoom.

"Сегодня из собственных источников нам стало известно, что Кернес дал распоряжение и в ближайшее время мэрия Харькова готовит наступление на наши торговые места: планируется снос объектов для строительства дороги, - рассказала Денисова СМИ. - Мы не допустим этих действий и будем защищать свое имущество до последнего. Даже если, как обещал вице-мэр Терехов, по нам пустят бульдозеры. Терять нечего: эти магазины - единственное средство к существованию тысяч людей".

Также Ирина Денисова отметила, что предприниматели в очередной раз столкнулись с ложью со стороны Кернеса, который публично обещал до старта пробивки дороги выполнить все необходимые процедуры, а также построить павильоны для предпринимателей, куда они могли бы переместиться на время строительства. Однако сделано этого не было.

"Мы живые люди! У нас есть семьи, мы растим детей. Но Кернесу на нас плевать. У него "высокие" цели - превратить рынок в полигон для борьбы со своим оппонентом на мэрских выборах. И это единственная причина внезапного "строительства" дороги, на которую, к слову, даже не утвержден бюджет, - возмутилась Денисова. - Иначе как объяснить даже то, что обещанные на замену существующим торговые места так и не были построены, а в спешке "хозяйственник" как бы не замечает, что дорога даже не спроектирована и не утверждена урбанистами, ее "разрабатывают" архитекторы, что в принципе недопустимо".

Также по информации предпринимателей, мэрия планирует в ближайшее время демонтировать вывеску с надписью "Барабашово" на входной группе торгового центра.

Деловая Столица
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