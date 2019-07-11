Кернес обещает восстановить памятник Жукову, если его снова снесут

Деньги на памятник взяли в партии "Оппозиционный фронт". Фото: "Громадське"

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что если бюст советского маршала Георгия Жукова в центре города снова снесут, его восстановят.

Новый бюст установили при поддержке партии "Оппозиционный блок".

Кернес заявил, что в партии чтят память маршала Жукова и считают достойным существования.

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Кернес не уточнил, сколько стоило восстановление бюста. Сказал, что это информация личного характера.

В сети появился мем о восстановлении памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.