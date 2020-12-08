Кернес до конца года вернется в Харьков

Кернес собирается вернуться в Харьков. Фото: РБК

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, планирует вернуться в город до 30 декабря.

"Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - сообщил бизнесмен и друг харьковского мэра Павел Фукс в своем телеграмм-канале.

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Напомним, харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса как переизбранного на этом посту.