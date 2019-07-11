Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию

Под Винницей в мистической аварии катафалк с покойником спас от смерти водителя и пассажиров "Фольксваген-Гольф". Этот автомобиль пытался обогнать похоронную процессию.

Фото: vinnitsa.info

Из Винницы в Немировского района фирма "Реквием" перевозил тело мужчины, который за несколько дней до этого погиб в автокатастрофе. Практически на том же месте, где произошло столкновение, пишет Вiнниця.info.

Это случилось возле села Комаров Винницкого района. На отрезке автодороги, где продолжаются ремонтные работы.

"Из Винницы везли похороны в район. Шел ритуальный траурный кортеж. Наш катафалк ехал первым, за ним три микроавтобуса с людьми и с сопровождением. Попали в отрезок, где ремонтировали дорогу. После знака об ограничении скорости 50 километров в час, скорость не превышали. Мы ехали в правой полосе. В один момент обогнать нас пытался "Мерседес". Но когда увидел, катафалк, начал тормозить. Потому что у христиан не принято ехать впереди покойника. Плохая примета. И неуважение к умершему человеку", - рассказывает Михаил Паньков, руководитель ритуальной фирмы "Реквием", которая занималась организацией похорон.

Позади "Мерседеса", водитель "Фольксваген-Гольф" ехал на скорости 110-120 км/ч. Нарушая все правила, не заметил, что автомобиль впереди него тормозит, в последний момент сам стал резко тормозить.

"Врезался в "Мерседес". От этого его раскрутило и начало сносить с дороги. А там находится широкий обрыв. Если бы он с пассажиркой туда попал, было бы еще два трупа. Но врезался в наш катафалк. И он фактически спас их", - добавил Панькив.

Кортеж проехал буквально в двух километрах от места, где несколько дней назад в ДТП погиб человек, которого хоронили в этот день.

"В катафалке ехали близкие новопреставленного. Начали креститься. И говорят, что вот здесь он погиб на этом месте. И здесь за несколько минут в наш катафалк врезается автомобиль. Если бы не наш катафалк, он бы слетел с дороги на обочину. Конечно, наш автомобиль пострадал серьезно. И слава Богу, из людей никто не пострадал. Только родственники новопреставленного потеряла сознание. Мы вызвали скорую. Приехали правоохранители. Мы доставили на место другой катафалк такого же класса. Похоронная процессия поехала дальше", - говорит Панькив.

Деталями автотранспортной происшествия занимаются правоохранители. Элитный катафалк, который спас от смерти водителя и пассажира "Фольксваген-Гольф", был застрахован.

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