"Картина неутешительная" - аграрии посчитали убытки от засухи

В следующем году Черкасская область не соберет рекордный урожай

Черкасская область стала эпицентром засухи, которая началась еще летом этого года. Аграрии уже подсчитывают возможные убытки. По данным областного департамента агропромышленного развития, озимыми культурами засеяно лишь 57% от плана.

"Картина неутешительная. Ни о каком рекордный урожае, похожем на нынешний речь не идет. Посевы, те, что есть - очень бедные. Очевидно, аграриям придется корректировать планы. Одно могу сказать точно - в следующем году цена на пшеницу будет очень хорошей", - говорит депутат областного совета Александр Коваленко с Катеринополя.



"Я посеял 180 гектаров пшеницы, но всходов нет. И такая картина не только у меня, а по всему району. Видел только под Черкассами бедные всходы. Если не произойдет чудо, то урожая не будет и в помине. Какой-то год я у себя на огороде посеял пшеницу до 20 ноября. Она проросла на полтора сантиметра и ее покрыл снег. Но на весну была хорошая пшеница. Может, и в этом году случится что-то подобное. иначе пропадет ", - жалуется фермер Василий Баранюк из села Папужинцы Тальновского района.

Александр Мегей из села Майданецкое говорит, что в следующем году цена на пшеницу будет очень высокой.

"Если всходов не дождемся, то придется сеять технические культуры - подсолнечник, сою, кукурузу. Но подсолнечник свое отживает. Монополисты установили цену на тонну - 7-8 тысяч гривен. Если собрать три тонны с гектара, то получим 24 тысячи гривен на круг. А кукурузу берут по 4000. Если собрать 10 тонн, то получим 40 тысяч гривен ".

Фермер Сергей Тищенко с Мокрой Калигорки Катеринопольского района засухи не боится.

"Я посеял пшеницу еще 3 октября. Посмотрел прогноз погоды - а 4 октября прошел хороший дождь. Сейчас у меня стоит хорошая пшеничка. А во многих аграриев пока нет всходов. Думаю, в следующем году удастся продать пшеницу по хорошей цене.

В начале следующей недели синоптики обещают дожди и мокрый снег.

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В этом году Украина собрала 73 миллиона тонн зерновых. Это самый большой урожай за всю историю.