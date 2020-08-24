Карантин в Украине: Киев и 15 областей не готовы к ослаблению

Киев и 15 областей не отвечают критериям для смягчения карантина, в то время, как в Украине сократилось количество больных и умерших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Так, по данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина не готовы:
-Киев;
-Винницкая область;
-Волынская область;
-Житомирская область;
Закарпатская область;
-Ивано-Франковская область;
-Киевская область;
-Львовская область;
-Одесская область;
-Ровенская область;
-Сумская область;
-Тернопольськая область;
-Харьковская область;
-Хмельницкая область;
-Черновицкая область;
-Черниговская область.
Украина за минувшие сутки оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев Covid-19. Лидерами антирейтинга является Россия - 4921 заражения за минувшие сутки, Франция - 3602, Украина - 2328, Велокобритания - 1288, Румыния - 1189. В ответном мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.
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