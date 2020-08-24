Карантин в Украине: Киев и 15 областей не готовы к ослаблению

Киев и 15 областей не отвечают критериям для смягчения карантина. Фото: Pixabay

Киев и 15 областей не отвечают критериям для смягчения карантина, в то время, как в Украине сократилось количество больных и умерших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, по данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина не готовы:

-Киев;

-Винницкая область;

-Волынская область;

-Житомирская область;

Закарпатская область;

-Ивано-Франковская область;

-Киевская область;

-Львовская область;

-Одесская область;

-Ровенская область;

-Сумская область;

-Тернопольськая область;

-Харьковская область;

-Хмельницкая область;

-Черновицкая область;

-Черниговская область.

Украина за минувшие сутки оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев Covid-19. Лидерами антирейтинга является Россия - 4921 заражения за минувшие сутки, Франция - 3602, Украина - 2328, Велокобритания - 1288, Румыния - 1189. В ответном мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.