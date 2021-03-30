Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке

Депутат Херсонского облсовета Александр Книга устроил закрытую вечеринку для "своих" по случаю Дня театра.

Видео с вечеринки распространили в Instagram участницы мероприятия, пишет "Мост".

Фото: "Мост"

На мероприятие были приглашены руководители города и области, депутаты и бизнесмены. В частности, глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колихаев, депутат горсовет Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

Отмечается, что на вечеринке не соблюдали требований карантина. Пренебрегали ​​социальной дистанцией и средствами индивидуальной защиты.

Перед приглашенными выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле. Затем гостей начали развлекать танцем полуобнаженных женщин.

Книга прокомментировал резонансную вечеринку. По его словам, театр пригласил богатых и известных херсонцев, чтобы привлечь их к меценатству, говорится в сюжете ТСН.

"Это не закрытая вечеринка, а званый вечер в честь Дня театра. Зрителей мы вывели, рассадили на сцене. Состоялся буквально 1 номер будущего мюзикла, а затем мы поднялись наверх и уже провели аукцион", - рассказал Книга.

Он добавил, что на аукционе впервые в Украине распродали роли в спектакле "12 стульев". За 10 ролей желающие отдали 200 тыс. грн. Скандалом, развернувшимся вокруг, в театре довольны. Считают это рекламой.

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За последние сутки в Украине обнаружили 10 533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 367, медработников - 250. Умерли 32 418 пациентов, в том числе 286 за последние сутки. Выздоровели 1 307 076 человек, за последние сутки - 3575.