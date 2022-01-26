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среда, 26 января 2022 06:30

Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет

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Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Если кошка сегодня смотрит в окно, то скоро будет оттепель. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня церковь вспоминает святых мучеников Стратоника и Ермила Сингидонских. От имени последнего произошло народное название 26 января – Яремин день.

Наши предки верили, что сегодня нельзя оскорблять животных, особенно кошек. За нарушение этого правила человек не будет знать счастья семь следующих лет, были убеждены украинцы. Пытались в этот день ни с кем не ссориться и прощать своих обидчиков.

Из примет люди больше всего верили в следующие:

- На Ярему у окна поет синица – до ранней весны;

- Кошка смотрит в окно – будет оттепель. Если же скребет пол, то ожидайте вьюги;

- Если 26 января месяц окутал светлый круг – ждите вьюги;

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- В печи сильная тяга – к сильным морозам. Слабая – до тепла;

- Кот играется на полу или катается по нем – скоро придет потепление.

Ермило и Стратоник Сингидонские были друзьями и приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV в. Оба могли избежать казни, если бы отказались от христианской религии и поклонились идолам. Однако не сделали этого. Поэтому язычники утопили мучеников в реке Дунай.

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