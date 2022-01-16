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понедельник, 17 января 2022 06:30

Какая примета укажет на приход сильных морозов и как сегодня уберечься от нечисти

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Какая примета укажет на приход сильных морозов и как сегодня уберечься от нечисти
Если сегодня услышите крик лисы, значит погода скоро испортится. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане отмечают день чествования Собора 70 святых апостолов, а также вспоминают святого Феоктиста Кукумского и Зосиму Киликийского. В народе 17 января называли "Феоктистов день".

17 января нечистая сила приходит на землю, чтобы натворить много бед, верили предки. Чтобы отогнать злые силы, людт часто разжигали в населенных пунктах костры и прыгали через них. Если в этот день кто-то из семьи отправлялся в путешествие, то ему в одежду пришивали цветок чертополоха.

"Так нечистая сила не сведет с пути", - говорили в народе.

Также в этот день готовили много блюд из меда, потому что святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. Правда, в народе часто путали подвижника Киликийского с Зосимой Соловецким, который является одним из основателей Соловецкой обители.

Если 17 января съесть ложку меда, то здоровье будет крепким, считали люди. Из примет в этот день украинцы больше всего доверяли следующим:

- На деревьях много снега – год будет удачным для пчеловодов;

- Небо безоблачное – до затяжных и сильных морозов;

- Увидели красные звезды – будет ветреная погода;

- Если услышали крик лисы, то скоро погода испортится;

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- Печь плохо разгорается – будут осадки. Если разгорается быстро и сильно, ждите морозов;

– Если в ночь на 17 января вам приснился плохой сон, а утром вы о нем рассказали – он сбудется.

70 апостолов, которых сегодня вспоминают, Иисус Христос избирал лично во времена своей земной жизни. Они проповедовали его слово в разных городах мира. Многие из этих апостолов были арестованы и убиты. Они равноправны с 12 апостолами, которые сопровождали Сына Божия на земле, говорят в церкви.

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