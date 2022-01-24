Какая примета на Татьянин день укажет на дождливое лето и почему сегодня парням подкладывают обереги

Лето будет дождливое, если сегодня пойдет снег. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают великомученицу Татиану Римскую. Наши предки называли ее Татьяной. Отсюда пошло народное название 25 января – Татьянин день.

На Татьяну украинские женщины пекли караваи в форме солнца. Считалось, что таким образом люди призывают весну. Выпечку обязательно ели всей семьей. В некоторых регионах по форме каравая даже определяли, какие изменения в жизни произойдут в ближайшее время. Например, если он удался ровным – жизнь станет спокойной, а если заметили трещину – будут ссоры в семье.

Незамужние девушки на Татьянин день пытались смастерить из перьев и тряпок оберег. Верили, что если положить его в доме какого-нибудь парня, то он позовет замуж. Эта традиция особенно популярна в украинских селах.

В народе считали, что Татиана является покровительницей студентов. Последние 25 января пытались попасть в церковь и помолиться мученице. Верили, что она поможет успешно окончить университет.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- Если на Татьяну отказать человеку в помощи, то можно привлечь к себе проблемы;

- Ожидайте ранней весны, если в ночь на 25 января небо было звездным;

- Лето будет дождливым, если на Татьяну пошел снег;

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- Ясная и морозная погода – к хорошему урожаю;

– Если на улице нет мороза и идет снег, то урожай будет плохим.

Великомученица Татиана Римская родилась в Риме в конце ІІ ст. Воспитывалась в верующей семье. Поэтому повзрослев, решила посвятить свою жизнь Богу. Помогала больным и бедным. За веру в Иисуса Христа и отказ поклоняться языческим идолам святую Татиану казнили ориентировочно в 225 году.