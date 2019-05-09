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четверг, 09 мая 2019 16:29

Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
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Часть пенсионеров на Холм Славы привезли организованно - на автобусах
Фото: Валерий Шмаков
Часть пенсионеров на Холм Славы привезли организованно - на автобусах
Часть пенсионеров на Холм Славы привезли организованно - на автобусах
Часть пенсионеров на Холм Славы привезли организованно - на автобусах
Часть пенсионеров на Холм Славы привезли организованно - на автобусах

9 мая в 11.00 во Львове на Холме Славы, у мемориала советским солдатам, собрались люди. Полиция, представители Нацкорпусу и пенсионеры.

Пенсионеров привезли организованными группами в нескольких автобусах.

"Я ветеран Великой Отечественной Войни. Служил в армии, воевал возле Львова в 1944-м, - рассказывает 82-летний Николай Степанович (в 1944-м было 8 лет - Gazeta.ua). Фамилию свою не называет. - Пришел помянуть своих боевых товарищей.Но и того спокойно сделать не могу. Милиции сюда нагнали, как будто я гранатами бросаться буду. И молодежь ко мне пристает, с дурацкими вопросами. В 41-м война началась, так и напишите!"

"Дядя у меня здесь похоронен. Был героем Советского Союза. Подорвался на мине в 1944-м, - говорит львовянка Нина Николаевна Красильникова. - Оставил жену и троих детей. Мои родители во Львов переехали в 1949 году. Отец был ударником труда на заводе в Перми, мама там же работала бухгалтером. За их заслуги перед Отечеством дали здесь квартиру. Я училась в русской школе. Затем в Львовском университете немецкий язык учила. Хорошо было, спокойная жизнь была при Союзе. Везде порядок, зарплаты платили. Хотя был железный занавес, но нам всего хватало. Сейчас разруха, бедность. Еще у людей святое хотят отобрать -День победы. Придумали себе какие-то новые праздники, новые символы. Что за маки? Все носили георгиевские ленты. Мой папа носил медаль за труд на георгиевской ленте. Историю перекрутили, молодежь зомбируют в школе и через интернет. Но ничего, он даже Порошенко сегодня стал на колени перед памятником советским солдатам. Своими глазами видела! По телевизору. Правда поздно стал, надо раньше было".

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Полицейские не позволяли представителям Нацкорпусу общаться с пенсионерам. Отводили их в сторону, просили не провоцировать людей.

"Мы же не будем их бить. Просто хотим поговорить, объяснить, что война началась в 1939-м, и была не только в Советском Союзе, а во всем мире, - говорит представитель Нацкорпусу, Алексей. Фамилию отказывается называть. Лицо прикрыл черной повязкой. - Хоть с ними нет смысла говорить. Гнуть свою линию. Говорят, что это мы молодые-дурние, ничего не знаем, и выступаем против народа. Зато сами - приехали автобусами. Все разговаривают на русском. Откуда они - не отвечают. Сомневаюсь, что из Львова".

На Холме Славы иногда вспыхивали незначительные конфликты. Полиция и активисты сразу же реагировали на них. Почти в 13:00 один из представителей Нацкорпуса плюнул в лицо пророссийской активистке Инне Иваночко. Женщина пришла положить цветы, и поклониться советским солдатам.

В этом году Вечного огня не зажигали. Не проводили и экуменической панихиды у мемориала священники с православной церкви Русккого патриархата в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА. Фото: Валерий ШМАКОВ
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