Как привлечь государство и бизнес в Украине на службу стране и людям

Команда Резниченко за 4 года показала, как менеджеры могут оптимизировать взаимоотношения бизнеса и государства. Закончилась каденция команды Валентина Резниченко в ДнепрОГА. За четыре года у руля области команда показала, что они не политики, а в первую очередь, менеджеры, которые сумели оптимизировать взаимоотношения бизнеса и государства и переплавить эти самые взаимоотношения в качественный продукт, который будет служить стране и людям не один год. Как им это удалось?

Cухие цифры

Если в 2014 году на строительство и реконструкцию область тратила 700 млн грн, то в 2019 году бюджет развития области составит 10 млрд грн.

За 4 года и 3 месяца из бюджета области в развитие инфраструктуры вложили 30 млрд грн. Это больше, чем за все годы независимости Украины до 2015 года. За эти годы в области капитально отремонтировано более 500 дорог внутри населенных пунктов, реконструированы десятки садиков и больше 100 школ, построены стадионы, сельские амбулатории, построено с нуля несколько детских садиков, чего не делалось за все годы независимости. В списке крупных объектов, которые проектируются или уже строятся в области прямо сейчас — 310 объектов, не считая дорог. Это опять же новые школы, детские садики, больницы, стадионы, амбулатории, парки и жилые дома.

Кто толкал локомотив развития

Но откуда взялись деньги? Самое главное в этой истории, то, что с помощью денег из бюджета развития области удалось реанимировать строительную отрасль. Именно строительство стало локомотивом, который потянул за собой все остальные отрасли и привел к созданию новых рабочих мест, увеличению зарплат а значит и к росту доходов в местных бюджетах. Ну и так по кругу.

А какова роль ОГА в этой истории? Сначала она этот локомотив, судя по всему, тянула за собой, потом толкала и придавала разгон. Днепропетровской облгосадминистрации в отдельно взятом регионе удалось сделать то, о чем давно, но безуспешно говорит центральная власть. Помните эту бесконечную песню — "надо выбрать ключевые отрасли, вложить туда деньги и тра-та-та".

Юрий Голик

"Когда мы начинали работать в 2015 году, у нас не было проектировщиков в области, у нас не было асфальтобетонных заводов, у нас не было подрядчиков. У нас был один старый подрядчик, как часть отколовшегося Укравтодора, приватизированного, с одним чадящим заводом. Сейчас у нас в год 5-6 новых асфальтобетонных заводов открывается. Один новый нормальный асфальтобетонный завод – это порядка 3 млн евро. 3 млн евро – это условно 100 млн грн. Плюс 100 млн грн на технику, которая это все обслуживает. Каждый асфальтобетонный завод — это чья-то инвестиция в область в районе 200 млн". Юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Днепропетровской области, заработали из бюджетов всех уровней с 2015 года по конец июня 2019 года 130 млрд грн", — проиллюстрировал Юрий Голик работу отрасли-локомотива.

Новый асфальтобетонный завод итальянского производства в Новомосковске

Детский садик в Подгородном. Это не визуализация, а реальное фото готового объекта

"В этом списке новые рабочие места, новые налоги, возможность самореализации нашими местными днепровскими архитекторами, проектировщиками и строителями. В этом списке новые школы, детские садики, больницы, стадионы, амбулатории, парки и жилые дома. Просто для понимания, что такое ОГА здорового человека с менеджером-технократом во главе", — сказал Юрий Голик.

Обновленный центральный парк города Покрова

Медучреждения Днепропетровщины — лучшие в Украине

"За 4 года работы команда Валентина Резниченко построила более 2 000 километров новых дорог. Это в 2 000 раз больше, чем за все 20 лет до этого. Все это удалось реализовать благодаря отказу от услуг Облавтодора, на содержание которого в каждой области, к слову, ежегодно Украина тратила по 106 миллионов гривен бюджетных средств. Дороги в области капитально ремонтируют, строят и частично обслуживают частные компании. Ежегодно в каденцию Резниченко областной бюджет тратил на ремонт дорог 1 млрд грн.

Новая дорога в селе Старовишневецкое Синельниковского района

Команда Резниченко первая в стране ввела пятилетнюю гарантию на отремонтированные дороги. "Мы честно предупредили всех подрядчиков, когда вы подписываете договор на то, что вы будете ее делать, вы подписываете себе смертный приговор, если вы что-то сделаете не так. Это означает, что в течении этого срока, любой дефект на этой дороге, кроме перегруза, переделывается за счет подрядчика. Две компании, которые отказались переделывать, у нас была история в Каменском, проспект сделали, плохо положили бордюры, и в Никополе плохо сделали часть дороги улицу Херсонскую, сейчас мы делаем ее заново. Две компании получили уголовные дела, с областным бюджетом больше не работают, в области больше не работают", — рассказал Юрий Голик.

Дорога Вольное — Гвардейское. Одна из дорог, переданная Днепропетровской ОГА в прошлом году от Укравтодора

Операцию "Оптимизация" начали с себя

На самом деле рецепт успеха простой — урезать расходы и увеличить доходы. Децентрализация дала больше денег и больше возможностей в регионы. Но чтобы грамотно распорядиться этими деньгами и приумножить их, облгосадминистрация должна была перестроить свою работу и превратиться из "коллективного безответственного" в такого себе менеджера, который сможет эффективно распорядиться средствами, скоординировать работу местных бюджетов развития. Для начала провели сокращения с 1200 человек до 500, а также собственных расходов. "Департамент сельского хозяйства — до нас 91 человек, сейчас 8 человек. Что делал этот департамент? У нас нет коров, овец, у нас вообще сельского хозяйства нет. У нас сейчас единственная область, где объем сельского хозяйства на 5-6% в год растет. Наверное, потому что мы туда не лезем. " — рассказал Юрий Голик.

Или, к примеру, на освещение деятельности ОГА в СМИ выделяли ежегодно 3 млн долларов, это 75 млн грн, на которые можно, по словам Юрия Голика, построить "полтора садика". Сейчас на этот коммунистический рудимент деньги не расходуют — бесплатные соцсети гораздо эффективнее выполняют эту работу.

Кроме того перестроили работу внутри администрации по типу проджект-менеджмента. Ввели институт советников. Допустим, строится школа, которая в ведении департамента образования. Строит школу департамент капстроительства, а оборудование закупает местная власть. И вот под этот проект создается команда участников, задача советника — координировать ее работу.

С "обрезанием" ОГА все понятно. Но увеличить доходы местных бюджетов можно только через развитие предприятий и создание новых, ведь в основном местные бюджеты, в том числе и областной, складываются из налога на доходы физических лиц и 10% налога на прибыль. Значит, надо вкладывать средства бюджетов развития в крупные проекты, которые повлекут за собой создание этих предприятий, а не размазывать бюджетные деньги по ямочным ремонтам и перестилание линолеума в отдельно взятой старой школе. И тут появился такой важнейший инструмент, как Прозорро, который позволил эффективно расходовать бюджетные средства.

Что дало Прозорро

Прозорро начали внедрять в области распоряжением Резниченко 21 августа 2015 года. Одними из первых в стране. Согласно документу, все структурные подразделения Днепропетровской ОГА и подчиненные им коммунальные учреждения все свои закупки на сумму свыше 3 тыс. грн обязаны проводить в Прозорро. "Над нами все смеялись, говорили, что мы идиоты, дебилы, что это все неправильно, не работает, никогда так не будет, закона нет и вообще это эксперимент, не откатанный, поэтому забудьте, это все провалится, — рассказал Юрий Голик. — Какая была наша логика? Мы были уверены, что государство дожмет эту систему, внедрит ее повсеместно. Наша задача была натренировать наших предпринимателей на работу в этой системе. В момент, когда эта система стала бы обязательной для всей страны, наши предприниматели имели бы огромный гандикап, потому что они уже натренировались на нас.

Когда мы раскачали эту систему, у нас получались странные истории. Многие предприятия, были зарегистрированы по селам и разным поселкам, главы поселков не понимали, откуда у них появились деньги. То есть они понимали, что кто-то начал работать с государством, там какой-то цех по пошиву чего-то открылся, либо по поставкам, либо строительная компания, она начинает платить налоги, это мы раскачиваем под себя, но прицепом получают все: и госбюджет, и местный бюджет, и получаем мы. Поэтому для нас система Прозорро была важна. Мы каждый день следим за показателем. Есть сайт biprozzoro.gov.ua – это модуль статистики прозорро, очень интересная история, для тех, кто любит футбольный менеджмент или в стратегии играть, там на любой параметр клацаешь и строятся красивые и понятные графики".

За 4 года работы с системой "Прозорро" предприниматели, зарегистрированные на территории Днепропетровской области, выиграли торгов на 120 миллиардов гривен.

Как вернуть из Польши дорожных строителей

Только поднимая зарплату в отрасли. "У нас в Днепропетровской области мы сделали все, чтобы эта зарплата была максимальной – 16 тыс. грн. В Ивано-Франковске до сих пор 4600, знаете к чему это ведет? Это ведет к тому, что строитель, выигравший торги в Киеве, вынужден 100% обналичить деньги, чтобы доплачивать строителям. Мы как госорган и бизнесмены, понимая, что происходит, всю нормативку, согласно здравому смыслу, старались привести в жизнь. За это строители говорят нам спасибо, — рассказал Юрий Голик и привел такой пример: в какой-то момент, когда в области закипела работа по строительству дорог, строительные компании ощутили нехватку заводов, техники, стройматериалов и рабочих. Дошло до того, что квалифицированным дорожным рабочим готовы были платить по тысяче евро заработной платы. Но рабочие, которых набирали с улицы не готовы были качественно вкалывать за эти деньги. Совершенно случайно в дорожную фирму обратилась бригада строителей, которые уже поработали в Польше, но в очередной раз что-то не сложилось с отъездом. Узнав, что здесь они смогут получить такие же деньги, как за границей, они остались и прекрасно работают. Вот и рецепт — подними зарплату и люди вернутся.

Что будет дальше

С развитием местного самоуправления облгосадминистрации исчезнут, вместо них появятся префектуры, которые будут наблюдать за жизнью региона и вмешиваться только когда нарушаются законы. Территориальные громады смогут сами распоряжаться своими деньгами. Но для этого на местах должна вырасти плеяда менеджеров, которые будут знать, что с деньгами делать.

В помощь будущим губернаторам, которых у нас в стране принято менять с приходом нового президента, и для управленцев на местах Юрий Голик написал книгу "Бесконечность не для слабаков". В этой книге он пошагово расписал, что нужно делать. А еще Юрий Голик считает, что запущенный строительный локомотив еще пару лет будет по инерции выполнять свою функцию, даже если никто этим не будем заниматься. Но мы надеемся, что все же будет.

"До конца года в области откроется еще несколько лучших в Украине школ, новых стадионов, бассейнов, обалденных детских садиков, спортивных комплексов, несколько десятков амбулаторий, малых групповых домов для детей-сирот и десятки новых дорог. Мы сделали все, чтобы несмотря на любые перемены, смены и погоду за окном, они все были достроены и открыты в этом году", — резюмировал Юрий Голик.