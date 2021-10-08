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пятница, 08 октября 2021 09:42

Из-за коронавируса школьников раньше отправят на каникулы: когда и где

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Из-за коронавируса школьников раньше отправят на каникулы: когда и где
Харьковщина в лидерах по количеству инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки, 7 октября, обнаружили 1025 случаев. Фото: УНИАН

С 18 октября в Харьковской области школьников отправят на каникулы, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничные выходные - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты детей и взрослых", - отметил Черняк.

Добавил, что несмотря на всю работу по сдерживанию распространения болезни в Харьковской области, регион все еще в шаге от красной зоны карантина. Именно поэтому решили ввести школьные каникулы не с 25 октября, а раньше.

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В учебном году 2021-2022 предусматривают четыре каникулярных периода. По графику осенние каникулы в школах должны начаться с 25 октября по 31 октября 2021 года. Когда начнутся зимние, весенние и летние - узнавайте по ссылке.

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