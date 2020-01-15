Известные украинцы во Львове поделятся своими историями спасения жизней

"Время историй с Ириной Снитинской" - Время историй: Спасая жизни.

Во Львове 23 января состоится очередное событие "Время историй с Ириной Снитинской" - Время историй: Спасая жизни. События Времени историй - это платформа сторителингу, где выступающие делятся с гостями своими личными историями общую тему. Фактически выступление на Времени историй - это публичная исповедь.

Событие Время историй: Спасая жизни - собрала выступающих, которые делятся своими историями спасения жизней в прямом и переносном смыслах. Они были в ситуациях, в которых может оказаться каждый из нас, и теперь уже иметь пример, как спасти свою жизнь или жизнь человека рядом.

Среди спикеров Время историй: спасая жизни Андрей Рождественский - бизнес-консультант, преподаватель Lviv Business School (LvBS) исполнительный директор Центра Лидерства УКУ. Андрей регулярно испытывает себя в различных чрезвычайных ситуациях - это его стиль жизни.

Историями о спасении жизни в прямом смысле делиться событиями Василий Кашуба - председатель и инструктор Курсов первой помощи CAB, инструктор Европейского совета реанимации. Василий профессионально обучает людей спасать жизни и делает это весьма успешно. За время своей деятельности он научил предоставлять до медицинскую помощь более 50 000 человек и продолжает это делать. Мы услышим его личные истории спасения и истории спасения его учеников, которые вдохновляют научиться помогать как себе так и другим.

Выступающая Марта Левченко уже более 10 лет занимается помощью детям из неблагополучных семей, помогая не только им, но и их матерям. Марта Левченко - благодетельница, президенткой фонда "Я Будущее Украины", основательница Дома добрая "Мечта Марты". Ее Дом добра в Черновцах принимает матерей с детьми, оказавшихся в сложных кризисных ситуациях. История Марты о спасении уже более 3000 семей со всей Украины, о шанс на перемены и другая жизнь, который можно им подарить.

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Спикерка события Зоряна Войтив - основательница и директор Эгоист - журнала для настоящих мужчин. История Зоряны о том, как иногда ваши слова, сказанные в нужный момент, могут спасти жизнь. История стала поворотной не только для ее непосредственных участников, но и для самой Зоряны. Она верит, что каждое слово весит, все встречи и беседы в жизни не случайны и брать на себя ответственность за судьбы других людей можно и нужно.

Еще один из спикеров события - Валерий Чеботарь, заслуженный тренер Украини по фри-файту, ветеран АТО, психотерапевт. Валерий полевой командир добровольцев в войне на востоке Украины с позывным "Гатило", участник боев за донецкий аэропорт, один из героев фильма "Добровольцы Божьей четы" Леонида Кантера. Его история о том, как меняет человека война и о том, как можно изменить себе самому и на самом деле себя спасти.

Выступающая Оксана Цебривська - графическая дизайнер, координатор проектов львовской онкоспильноты "Жить сейчас" расскажет личную историю о выявлении и борьбу с онкозаболеванием. Ее история о том, что каждый из нас проводя плановую периодическую диагностику может спасти собственную жизнь, о работе в сообществе и ее мечту, связанную с психологической помощью тяжело больным и их семьям.

Сергей Бабич - один из самых желанных спикеров каждой ИТ конференции страны. Сергей Бабич - awesome frontend developer с более чем 10 годами опыта, основатель и организатор конференции LvivCSS, организатор митапив GlobalCSS. История Сергея о переформатировании себе, о том, как с обычного человека превратиться в публичное лицо, организатора и гуру, которого драйвлять поездки, выступления, а глобально - изменение мира к лучшему. История Сергея о благотворительности и ІТ, о марафон по сбору средств на лечение человека, о котором он услышал впервые, о том, как решиться помогать и о том, что спасать жизни можно множеством способов. 20% средств из всех билетов на Время историй: Спасая жизни с пометкой BABICH будут перечислены на лечение Дмитрия Зайца.

Время историй: Спасая жизни состоится 23 января 2020 в 19:00 в автосалоне по адресу ул. Липинского 50Б.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной ленты "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.