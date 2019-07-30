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среда, 31 июля 2019 04:10

Изменение климата заставило выращивать экзотические орехи

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Изменение климата заставило выращивать экзотические орехи
vezha Винницкие лесники начали выращивать экзотический орех

Лесники Гайсина Винницкой области, выращивают экзотический орех гикори белый. Он устойчив к засушливому климату.

За аномальной температуры из лесных массивов Подолья практически исчезают традиционная ель и сосна, пишет vezha.

"Биологическая пожар" не жалеет и Подолья. Традиционная ель, сосна практически исчезают из лесных массивов. Орех гикори - это ценная порода, перспективная в выращивании, а древесина имеет хорошие свойства. Морозостойкий, не прихотлив к плодородию почвы и как все представители семейства ореховых - устойчивый к засухе, болезням, вредителям и повреждения дикими зверями", - говорит инженер по лесопользованию государственного предприятия "Гайсинский лесхоз" Анатолий Кошельник.

Подольский регион теряет тысячи гектаров леса. Они засыхают. Становятся уязвимыми к вредителям и болезням леса. Поэтому из-за аномального потепления Гайсинские лесники вводят в состав лесных культур Винницкой области экзотический орех гикори.

В Винницкой области дубовые насаждения составляют 80% площадей лесных угодий. Также отмечают, что "климатически-грунтовые условия подольских земель являются благоприятными для роста многих чужеродных древесных пород - орех черный, лиственницу, дугласия.

"Очень хорошо себя чувствуют и радуют винницких лесоводов приживаемостью и хорошим приростом лиственница европейская, орех черный, не характерные для подольских лесов породы, но очень ценные и перспективные в выращивании, устойчивые к усыханию. В 2018 году Гайсинские лесоводы вырастили тысячу сеянцев гикори белого, а уже в этом году с участием этого ореха было создано 3 га лесных культур", - рассказывает директор ГП "Гайсинский лесхоз" Николай Лащенко.

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Каждое дерево имеет свое энергетическое поле и ауру. Оно чувствует человека и лечит. Такие деревья называют "донорами". А есть деревья-вампиры, которые вредят человеку и извлекают всю энергию.

В первую очередь нужно отказаться от ели. Оно считается деревом-вампиром. Ель - обладатель и любит свободу. Даже орех имеет подавляющую энергетику. Это дерево подходит не всем. Оно даже влияет на другие растения, которые растут рядом.

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