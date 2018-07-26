Из частного зоопарка забрали редкого верблюда, которого чудом вывезли из оккупированного Донбасса

В винницкий Подольский зоопарк привезли еще одного верблюда. Он переселенец из Донбасса. Жил в частном зоопарке.

Автор: vinnitsa.info Винницкая область: из частного зоопарка переселенцев забрали редкого верблюда

Когда начались боевые действия его привезли в Винницкую область в город Ильинцы. Там поселили в вольере возле небольшого кафе.

"Переселенцы вывезли из оккупированной территории только две лошади и белого верблюда. Это все что им удалось привезти оттуда. Как только узнали о верблюде мы, сразу поехали в Ильинцы, - говорит Gazeta.ua директор винницкого зоопарка Евгений Ткачик. - Три месяца уговаривали хозяев продать нам его. Они не хотели. Согласились только после приезда в зоопарк. Увидели хорошие условия содержания. Им понравилось и решились. Теперь у него есть пара, наша Аска".

Покупку верблюда профинансировала винницкая фирма "Плазматек". Стоимость животного держат в тайне.

Автор: vinnitsa.info Винницкая область: из частного зоопарка переселенцев забрали редкого верблюда

Верблюд уже привык на новом месте. Его поселили рядом с другими верблюдами.

"Они очень любят душистое сено, пареный овес, нарезанные морковь и свеклу. Так мы их приучили. Воду пьют только родниковую. Они избирательны", - объясняет Ткачик.

Верблюда назвали Бязиком. Он имеет белорусские корни.

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В селе Казатин Козятинского района Винницкой области Александр Автухова создал контактный зоодворик. Любой из посетителей может животное погладить, взять на руки или покормить. Зоопарк устроил в собственном дворе около своего дома. С женой построили вольеры для животных и в течение года покупали животных. Преимущественно их искали по интернету и через знакомых.