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четверг, 08 августа 2019 15:33

Инспектор полиции избил 68-летнего пенсионера

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Инспектор полиции избил 68-летнего пенсионера
В Харькове инспектор полиции избил 68-летнего пенсионера. Фото "Комментарии".

В Харькове участковый инспектор полиции избил 68-летнего Сергея Слинько.

Муж с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. Рядом в кресле, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек в красной футболке. Женщина наклонилась и тихо указала, что пассажир занимает особое место, добавив, что может показать удостоверения по инвалидности. Однако xлопець ответил нецензурной бранью. Когда женщина попыталась его вежливо упрекнуть, тот ответил: "Да ты, с*ка старая, учить меня будешь?".

"Когда я это услышал, я дернул его за плечо, говорю: "Ты что, совсем с ума сошел, она тебе в бабушки годится". Мне казалось, что это какой-то неистовый человек. Он молча повернулся и ударил меня кулаком в лицо. Я бросился на него в ответ, завязалась драка", - рассказал пострадавший изданию "Комментарии".

Когда водитель трамвая воскликнула, что вызывает полицию, пенсионер пытался скрутить обидчика, чтобы передать правоохранителям. Но молодой человек ударил своей головой пенсионера в лоб и выскочил из трамвая.

"В этот момент кто-то крикнул, что это наш участковый. Тогда из трамвая выскочили еще несколько человек. Видя, что я его догоняю, он развернулся и снова бросился на меня", - вспоминает пострадавший. Людям удалось задержать парня и остановить проезжающий мимо автомобиль патрульных.

Беглецом оказался 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Харькова Вадим Порфирьев.

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Пострадавшего с рассечениями, гематомой и синяками на голове скорая помощь госпитализировала в больницу неотложной помощи. Мужчине наложили несколько швов.

В отделе коммуникации полиции области сообщили, что участковый инспектор от работы неотстранен. Поскольку такое решение принимает суд по ходатайству следствия.

"Материалы переданы в областную прокуратуру для определения подследственности. Решением руководства назначена служебная проверка по данному сотрудника. Если вина его подтвердится, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сообщили в полиции.

На улице 50 лет Победы в Шацке Волынской области в автомобильной аварии погиб 48-летний житель Нововолынска. За рулем BMW Х5 он слетел в кювет. Автопроисшествие произошло около восьми утра 8 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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