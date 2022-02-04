Император подверг учителя и ученика пыткам – их казнили поочередно

Святые Климент и Агафангел приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. ФОТО: facebook.com/kpba.edu.ua

Сегодня церковь вспоминает святых мучеников Климентия Анкирского и Агафангела. Обоих казнили в 312 году.

Климентий родился в ІІІ ст. в регионе Галатия – ныне находится на территории Турции. После ранней смерти родителей, его воспитывала христианка Софья. Поэтому Климентий с раннего детства заинтересовался религией. Рос добрым и послушным молодым человеком, который никому не отказывал в помощи.

За великое благочестие, Климентия в 20 лет избрали епископом галатийского города Анкира – ныне Анкара.

Святой Климентий пострадал от гонения на христиан, которое началось во время правления римского императора Диоклетиана. Епископа заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Император лично за ними наблюдал и был поражен стойкостью Климентия. Решил отправить его на землю своего соправителя Максимиана.

На корабле к святому присоединился его ученик Агафангел, выразивший желание тоже пострадать и умереть за Иисуса Христа.

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На землях Максимиана обоих мучеников подвергли пыткам. Впоследствии Агафангелу отрубили голову. Епископа Климентия выпустили на свободу, но через несколько дней воины забежали в церковь, где он служил и обезглавили святого.

Вчера христиане чествовали святого Тимофея – любимого ученика апостола Павла. Тимофей пришел в христианство в 52 году. До конца жизни проповедовал слово Божие и обращал язычников к истинной вере. Во время одного из выступлений на него набросились безбожники и забили насмерть камнями.