"Игрушки вместо пешеходов" - центральную улицу заполонили плюшевые коты

Фото: Вежа

24 октября в Виннице вблизи больницы им. Пирогова ученики школы-гимназии №1 вместе с патрульными полицейскими устроили акцию для водителей, чтобы побудить их соблюдать правила дорожного движения.

На двойной сплошной линии патрульные установили 41 игрушку, которые символизируют детей, пострадали в ДТП на дорогах города в течение 2018 года, - пишет Вежа.

Автор: Вежа В Виннице расставили игрушки на дороге, чтобы призвать водителей быть внимательными за рулем

"41 эта игрушка символизирует тех детей, жизнь которых изменилась из-за попадания в аварию. Один ребенок погиб. Сегодня мы хотим напомнить водителям, что именно от них зависят детские жизни и именно они должны быть осторожны и осмотрительны на дороге. Когда помогала расставлять игрушки, регулировала движение, чтобы все было безопасно, несколько водителей, улыбаясь, спросили меня о том, что мы здесь делаем. Когда я объясняла, что это 41 ребенок, который попал в аварию, их лица сразу менялись", - пояснила Т. В. О. начальника отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции в Винницкой области старший лейтенант Елена Вотякова.

Автор: Вежа В Виннице расставили игрушки на дороге, чтобы призвать водителей быть внимательными за рулем

На месте акции было около 50 учеников школы №1, которые учатся в 5,6 и 10 классах. Младших школьников разделили на несколько групп. Одни в сопровождении патрульных и учителей некоторое время стояли на проезжей части, держа длинный плакат с надписью "Наша жизнь в твоих руках. Помни, мы тоже являемся участниками движения".

Автор: Вежа В Виннице расставили игрушки на дороге, чтобы призвать водителей быть внимательными за рулем

"Мы хотим показать всем людям нашей гимназии не безразличны будущее, здоровье и безопасность не только детей, но и всех граждан Винницы. Мы рисовали плакаты, дети сами приносили игрушки и так мы приобщились. Вот этот цветок я сама делала, здесь такие основные правила безопасности движения, она яркая и показывает, что это очень важно. Делала ее дня три, вырезала, рисовала" – говорит школьный психолог Анастасия Гальчук.

Автор: Вежа В Виннице расставили игрушки на дороге, чтобы призвать водителей быть внимательными за рулем

Представители Красного Креста учили старшеклассников оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Для наглядности все показывали на манекене. Акция продолжалась около получаса, после этого патрульные собрали игрушки, чтобы не создавать неудобств на дороге.

Автор: Вежа В Виннице расставили игрушки на дороге, чтобы призвать водителей быть внимательными за рулем

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В прошлом году в авариях на дорогах Винницы пострадал 41 ребенок, одна из них погибла. Чтобы напомнить водителям о важности осторожного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения, школьники гимназии №1 вместе с патрульной полицией и Красным крестом устроили акцию "Цени мою жизнь".