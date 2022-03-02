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среда, 02 марта 2022 06:22

Херсонский железнодорожный вокзал и речной порт под контролем оккупантов, но город остается украинским - мэр

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Херсонский железнодорожный вокзал и речной порт под контролем оккупантов, но город остается украинским - мэр
Рассказали ситуацию в Херсоне. Фото: Херсонцы

Херсон остается под контролем Украины, но оккупанты РФ захватили железнодорожный вокзал, речной порт

Ситуация в Херсоне остается сложной. Число жертв и пострадавших пока неизвестно, рассказал мэр города Игорь Колыхаев в комментарии "Радио Свобода".

"Сейчас очень трудно сказать, какое количество погибших в городе Херсоне. Но очень много двухсотых и очень много трехсотых. Почему тяжело? Потому что идут сейчас боевые действия, и действительно сейчас идет оккупация нашего города", — сказал Колыхаев. Он уточнил, что речь идет как о пострадавших украинских военных, так и о мирных жителях.

Местные очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои, но сейчас сложно сказать, что с ними произошло.

"Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт. Есть большие вопросы, как мы будем обеспечивать жизнедеятельность нашего города сегодня-завтра", — говорит мэр Херсона.

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Журналист Олег Батурин в 17 часов 1 марта написал в соцсетях, что села Дарьевка, Токаревка, Тягинка - в осаде.

"Огромные скопления вражеской техники. Оккупанты разграбили все магазины в Тягинце, разнесли кооператив "Прогресс", сегодня разграбили вдребезги кафе над дорогой. У людей еще есть запасы продуктов. Но кафиры не допускают в села машины Бериславского хлебозавода", — сказал журналист.

Регион – на грани гуманитарной катастрофы.

"За последние часы было относительно тихо, но иногда слышно стрелковое оружие или взрывы. Но это гораздо реже слышно, чем, скажем, вчера вечером. Соцсетями распространяется информация, что стреляли в здание СБУ и как будто оно горело. Но фотоподтверждений нет. Мы. пытались связаться с пресс-секретарем СБУ на Херсонщине, но подтверждения не получили, потому что не могли дозвониться", — рассказала корреспондентка из Херсона Эрика Авдеева в телемарафоне UAвместе.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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