Херсон на грани гуманитарной катастрофы – неизвестные хлебом выманивают людей на улицы

Людей привлекают бесплатным хлебом. Фото: Scanpix

В Херсоне неизвестные люди на автобусах из-за громкоговорителя призывают людей выйти на улицу.

Они делают это под предлогом бесплатной раздачи хлеба, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сказал, что областные и местные власти не проводят подобные акции — это может быть провокация оккупантов!

Между тем, мэр города Игорь Колыхаев заявляет, что город находится на грани гуманитарной катастрофы и просит сделать зеленый коридор, чтобы вывезти раненых и завезти продовольствие горожанам.

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"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить зеленый коридор для вывоза раненых и убитых, провоз в город медикаментов и продуктов питания. Без этого город погиб!" – отметил мэр.

Он призвал журналистов и политиков, в том числе иностранных государств, помочь городу.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!" – написал Колыхаев.

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео, на котором жители Херсона забрали у российских кафиров украинский флаг, который они попытались снять с админздания.

Херсон остается под контролем Украины, но оккупанты РФ захватили железнодорожный вокзал, речной порт.