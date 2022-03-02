Херсон на грани гуманитарной катастрофы – неизвестные хлебом выманивают людей на улицы

В Херсоне неизвестные люди на автобусах из-за громкоговорителя призывают людей выйти на улицу.
Они делают это под предлогом бесплатной раздачи хлеба, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сказал, что областные и местные власти не проводят подобные акции — это может быть провокация оккупантов!
Между тем, мэр города Игорь Колыхаев заявляет, что город находится на грани гуманитарной катастрофы и просит сделать зеленый коридор, чтобы вывезти раненых и завезти продовольствие горожанам.
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"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить зеленый коридор для вывоза раненых и убитых, провоз в город медикаментов и продуктов питания. Без этого город погиб!" – отметил мэр.
Он призвал журналистов и политиков, в том числе иностранных государств, помочь городу.
"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!" – написал Колыхаев.
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео, на котором жители Херсона забрали у российских кафиров украинский флаг, который они попытались снять с админздания.
Херсон остается под контролем Украины, но оккупанты РФ захватили железнодорожный вокзал, речной порт.
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