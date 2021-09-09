Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани

Полиция открыла два уголовных производства. Фото: Валерия Радзиевская

В Умани во время празднования иудейского Нового года Рош-Гашана грубых правонарушений не обнаружили.

Паломники-хасиды уже начали уезжать из Украины, сообщила Нацполиция вечером 8 сентября.

"Празднование Рош-Гашана завершается. Полиция открыла два уголовных производства, связанных с торговлей наркотиками. Также за правонарушения в Умани составили два админпротокола. По их результатам примут решение о выдворении отдельных хасидов с последующим запретом на въезд в страну", - говорится в сообщении.

Полицейские сделали все необходимое, чтобы празднование прошло спокойно, заявил пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман. Сейчас они продолжают нести службу в усиленном режиме.

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В этом году празднование Рош-Гашана пришлось на 6-8 сентября. В Умань прибыли более 20 тыс. хасидов. Спасатели проводили с ними профилактические беседы. Паломники-хасиды прибывали в Умань организованными рейсами с документами о вакцинации. Ранее Израиль ввел обязательное наличие негативного ПЦР-теста для граждан, которые едут в Украину.