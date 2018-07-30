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вторник, 31 июля 2018 04:30

Гривна за проезд в троллейбусе - где дешевый общественный транспорт

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Автор: Татьяна САРАХАН
  В каких городах самый дешевый проезд в общественном транспорте
В каких городах самый дешевый проезд в общественном транспорте

В Днепре самый дешевый проезд в общественном транспорте по Украине. Одна поездка в троллейбусе или трамвае обходится в 1,5 гривны.

Впрочем с 5 августа стоимость тарифов на проезд в коммунальном транспорте вырастет до 4 гривен.

Однодневный проездной будет стоить 10 гривен, недельный - 60 гривен, проездной на 1 месяц на 1 вид транспорта будет стоить 220 гривен, на два вида 260 - гривен. Студенческий и ученический билеты на 1 вид транспорта буду стоить 110 гривен, на два вида - 130 гривен.

На втором месте по дешевом проезде - Черновцы. Сейчас проезд в троллейбусе стоит 2 гривны для обычных пассажиров. Для студентов и школьников - 1 гривна.

"Этот тариф мы не меняли с апреля прошлого года. К тому времени проезд стоил вообще копейки - полторы гривны, а студенты и школьники платили 75 копеек. Но с первого августа и у нас дорожает проезд. Будет стоить 3 гривны. Для студентов одна поездка будет обходиться в 2 гривны, а школьникам останется на том же уровне - 1 гривна", - говорит Gazeta.ua Валентина Припозова с троллейбусным управлением Черновцов.

Автор: Татьяна САРАХАН
  В каких городах самый дешевый проезд в общественном транспорте
В каких городах самый дешевый проезд в общественном транспорте

Также 2 гривны стоит проезд в троллейбусах Черкасс. Автобус - 4 грн. 3 гривны стоит поездка в троллейбусе Полтавы, а автобус - 5 грн.

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В Виннице стоимость проезда в трамваях, троллейбусах тоже возрастет. С 1 сентября будет стоить не 3 грн, а 4.

Автор: Gazeta.ua
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