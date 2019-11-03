Грибники нашли мумию пропавшего мужчины

В лесополосе на Херсонщине грибники наткнулись на мумию мужчины в петле. Его разыскивали 2 месяца. Фото - khersonci.com.ua

В лесополосе возле села Малая Кардашинка Херсонской грибники наткнулись на мумию мужчины в петле.

На погибшем была золотая цепочка, в кармане - мобильный телефон и паспорт. Умершим оказался 35-летний мужчина, который исчез 2 месяца назад, сообщает сайт "Херсонцы".

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При умершем также нашли предсмертную записку. В ней говорилось, что мужчина тоскует по умершей матери и следует за ней, чтобы быть вместе на том свете.

Мужчину разыскивала полиция по заявлению родственников. Теперь выясняют все обстоятельства его смерти.

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