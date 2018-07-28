Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания

 
Ексклюзивы
1/5
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5454
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 7794
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3132
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 801
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1413
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1620
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15426
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4572
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
5
4
7
3
3
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
В музее выставили сокровища Тибета
В музее выставили сокровища Тибета
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Видео
Все видео
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2034
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 504
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4815
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4878
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 423
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 16:31

Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания

  Комментировать
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей

Национальная полиция задержала в Киеве квартирного вора. С помощью альпинистского снаряжения человек украл из многоэтажки в Одессе $ 1 млн.

В квартиру одесского предпринимателя на18-м этаже преступник проник, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и начал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, забрав только деньги и покинул квартиру, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез вора в отель. Оттуда тот отправился в Киев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя.

Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соседи задержали квартирных воров

По имеющейся информации, мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Также подозревается в совершении разбоя на территории Одессы и области.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины было изъято сумка с похищенными деньгами. Часть потратил на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовая оценка действиям этого человека будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве задержали банду грабителей. Иностранцы 33-х, 32-х, 38-ми и 31-го лет напали на женщину, которая была в автомобиле, сообщает полиция Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 71590
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 66087
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 48390
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 5 Просмотров: 47368
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн Просмотров: 20865
Одесса
В стиле 1990-х: вооруженные мужчины захватили еще одно предприятие
В стиле 1990-х: вооруженные мужчины захватили еще одно предприятие Просмотров: 2610
Чиновника ГФС задержали на взятке
Чиновника ГФС задержали на взятке Просмотров: 486
Водителю, который насмерть сбил двух человек, вынесли приговор
Водителю, который насмерть сбил двух человек, вынесли приговор Просмотров: 396
Мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика
Мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика Просмотров: 2727
Остатки сгоревших в прошлом году детей нашли в Одессе
Остатки сгоревших в прошлом году детей нашли в Одессе Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
7
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
5
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 2245
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua