Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания

Мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей

Национальная полиция задержала в Киеве квартирного вора. С помощью альпинистского снаряжения человек украл из многоэтажки в Одессе $ 1 млн.

В квартиру одесского предпринимателя на18-м этаже преступник проник, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и начал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, забрав только деньги и покинул квартиру, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез вора в отель. Оттуда тот отправился в Киев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя.

Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

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По имеющейся информации, мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Также подозревается в совершении разбоя на территории Одессы и области.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины было изъято сумка с похищенными деньгами. Часть потратил на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовая оценка действиям этого человека будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве задержали банду грабителей. Иностранцы 33-х, 32-х, 38-ми и 31-го лет напали на женщину, которая была в автомобиле, сообщает полиция Киева.