Господдержка Одессы позволит Украине сделать скачок в развитии туризма - Труханов

Одесский городской голова Геннадий Труханов: "В этом году, по предварительным данным, Одесса вернётся к "доковидным" цифрам: около 3 миллионов туристов в год. Фото: odessa.online

Государственная поддержка Одессы позволит Украине сделать качественный скачок в сфере туризма.

Об этом заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который прошёл в Киеве.

Труханов подчеркнул, что в этом году, по предварительным данным, Одесса вернётся к "доковидным" цифрам, — около 3 миллионов туристов в год. По словам мэра Одессы, этому способствует проводимая совместная работа: программы президента "Велика реставрація" и "Велике будівництво" значительно улучшили городское пространство.

"Мы уже реализовали ряд проектов. Это и новый аэродромный комплекс, и крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни. Также с 2014 года из городского бюджета выделяются колоссальные суммы для проведения реставрационных работ", — сказал Труханов.

Он также отметил, что при слаженном сотрудничестве государства и города в Одессе может появиться самый большой и самый красивый парк в Восточной Европе — Юбилейный. А ещё участие государства поможет создать новые песчаные пляжи.

Глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий подчеркнул, что особого внимания требует вопрос обеспечения населения страны и, в том числе, Одесского региона качественной питьевой водой.

"Качество питьевой воды в регионе зависит от состояния водопроводно-канализационных сооружений. Актуальным вопросом является реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства Одессы. Стоимость реализации данных проектов значительная для местного бюджета. Без помощи государства ситуацию кардинально в регионе решить невозможно", — сказал Гриневецкий.

Президент Украины подчеркнул, что Одесса действительно является магнитом для украинского туриста и должна стать примером для всей Украины.

"Мы должны подойти к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта и сделать все, чтобы турист сюда возвращался! Для этого разработаем отдельную программу для Одесской области, где особое внимание уделим вопросам безопасности и сохранению исторического богатства города", — сказал Владимир Зеленский.

Труханов отметил, что при совместной работе государственной и городской власти одесская мечта может стать национальной реальностью.

Одесский городской голова Геннадий Труханов: "В этом году, по предварительным данным, Одесса вернётся к "доковидным" цифрам: около 3 миллионов туристов в год. Фото: odessa.online