 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 3834
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7110
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1935
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 396
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2907
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3339
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1395
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3240
Фото
Все фото
5
4
15
14
14
&quot;Горсовет лучше бы чем-то полезным занялся&quot; - прошел марш традиционных ценностей
"Горсовет лучше бы чем-то полезным занялся" - прошел марш традиционных ценностей
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Суп из тыквы и свекольные макароны - рассказали о полезное школьное питание от Клопотенка
Суп из тыквы и свекольные макароны - рассказали о полезное школьное питание от Клопотенка
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 135
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5148
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5247
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 27
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 17:04

"Горсовет лучше бы чем-то полезным занялся" - прошел марш традиционных ценностей
5

  Комментировать

В Виннице прошел марш традиционных ценностей
Фото: vezha.vn.ua
В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей

С 20-22 сентября в Виннице состоялся Всеукраинский конгресс семей. Мероприятие организует Всеукраинский совет церквей, Римо-католическая церковь при содействии Винницкой облгосадминистрации и Винницкого городского совета. Первый день праздника проходил в Шаргороде. Второй день продолжался в Виннице. Он преимущественно рассчитан для участия молодежи и детей.

В воскресенье , 22 сентября, прошел марш семей "Семья сильна Богом". Его возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. В город прибыли около 20 тысяч верующих со всей Украины и из-за рубежа.

Автор: vezha.vn.ua
  В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей

"Придумывают всякую ерунду. Спешила на вокзал. Теперь уже не успеваю", - говорит женщина, лет 35. Одета в коричневое пальто.

Автор: vezha.vn.ua
  В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей

Через марш в Виннице был перекрыт центр города.

Автор: vezha.vn.ua
  В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей

"Ехали на 21 автобусе. Думала, попаду на Соборную. На Пирогова развернулся и поехал другим маршрутом. На остановках не останавливался. Городской совет лучше бы чем полезным занялась", - говорит винничанка Елена (фамилию не называет).

Автор: vezha.vn.ua
  В Виннице прошел марш традиционных ценностей
В Виннице прошел марш традиционных ценностей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали уникальный бесшумный троллейбус

19 сентября в Виннице назначили нового главу областной государственной администрации. В 11:00 жители Винницкого района устроили пикет. В зале областного совета собрались чиновники, среди которых руководители департаментов, городской голова и заместители, бывший глава ОГА Валерий Коровий и представители Украинской православной церкви.

Автор: Ирина Кальченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Горсовет лучше бы чем-то полезным занялся" - прошел марш традиционных ценностей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 98987
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 31302
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 21933
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 19233
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 18972
Винница
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
4
 Просмотров: 36
Студента-иностранца нашли мертвым возле общежития
Студента-иностранца нашли мертвым возле общежития Просмотров: 1566
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
15
 Просмотров: 414
Украинская студентка рассказала, как живет с сердцем белоруса
Украинская студентка рассказала, как живет с сердцем белоруса Просмотров: 1035
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
14
 Просмотров: 2601
Больше всего комментируют
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
Голосов: 531
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua