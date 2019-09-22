"Горсовет лучше бы чем-то полезным занялся" - прошел марш традиционных ценностей

Фото: vezha.vn.ua

С 20-22 сентября в Виннице состоялся Всеукраинский конгресс семей. Мероприятие организует Всеукраинский совет церквей, Римо-католическая церковь при содействии Винницкой облгосадминистрации и Винницкого городского совета. Первый день праздника проходил в Шаргороде. Второй день продолжался в Виннице. Он преимущественно рассчитан для участия молодежи и детей.

В воскресенье , 22 сентября, прошел марш семей "Семья сильна Богом". Его возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. В город прибыли около 20 тысяч верующих со всей Украины и из-за рубежа.

Автор: vezha.vn.ua В Виннице прошел марш традиционных ценностей

"Придумывают всякую ерунду. Спешила на вокзал. Теперь уже не успеваю", - говорит женщина, лет 35. Одета в коричневое пальто.

Автор: vezha.vn.ua В Виннице прошел марш традиционных ценностей

Через марш в Виннице был перекрыт центр города.

Автор: vezha.vn.ua В Виннице прошел марш традиционных ценностей

"Ехали на 21 автобусе. Думала, попаду на Соборную. На Пирогова развернулся и поехал другим маршрутом. На остановках не останавливался. Городской совет лучше бы чем полезным занялась", - говорит винничанка Елена (фамилию не называет).

Автор: vezha.vn.ua В Виннице прошел марш традиционных ценностей

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19 сентября в Виннице назначили нового главу областной государственной администрации. В 11:00 жители Винницкого района устроили пикет. В зале областного совета собрались чиновники, среди которых руководители департаментов, городской голова и заместители, бывший глава ОГА Валерий Коровий и представители Украинской православной церкви.