Городской клава предупредил, что от его имени мошенники выманивают деньги

В городе Лохвица Полтавской области продавец дома перечислил деньги мошенникам после телефонного звонка псевдомэра.

Об этом в Facebook сообщил городской глава Лохвицы Виктор Радько.

Автор: facebook.com Председатель Лохвицкого городского совета Виктор Радько сообщил о мошенниках, действующих от его имени

"Мне стало известно о досадных случаях, когда мошенники, прикрываясь именем Лохвицкого городского головы Виктора Радько или моих уполномоченных представителей, пытаются выманить у людей немалые средства. Опять от моего имени злоумышленники рассказывают, будто я готов приобрести объект недвижимости и помочь решить другие вопросы в обмен на денежные средства, которые нужно перевести на банковскую карточку", - написал Радько.

И подчеркнул, что ни он, ни члены его семьи, ни какие-либо представители от его имени не занимаются покупкой или продажей объектов недвижимости. Все заявления, сделанные любым лицом от его имени, назвал противозаконными и мошенническими.

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Как председатель общины сказал в комментарии "Колу", в такую ​​ситуацию жители Лохвице попадают не впервые: прошлой осенью уже были случаи, когда люди перечисляли по 10 тыс. грн незнакомым лицам после телефонного звонка человека, чей голос похож на голос Радько.

О нынешнем случае узнал от "плательщика", который пришел в горсовет сообщить о перечислении денег.

Автор: facebook.com Председатель Лохвицкого городского совета Виктор Радько просит всех, кому звонили от его имени неизвестные лица с требованием перечислить деньги, немедленно обращаться в полицию

"Вот один вчера приходит и говорит: "Я говорил с вами о недвижимости, только что из банка, перечислил деньги на карточку". Конечно, немедленно отправил человека писать заявление в полицию, объяснил, что это не мой номер, а ему звонили мошенники, - рассказал председатель городского совета.

Но, несмотря на слова Радько, пострадавшие к правоохранителям не обратились - заявления в полицию не поступало.

"В Лохвицкий районный отдел полиции заявления о таком факте ни от председателя городского совета Радько, ни от других граждан не поступало. Информации о таком событии у правоохранителей нет", - сказал в комментарии Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

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