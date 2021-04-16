Украинцы любят помогать друзьям. Как этим воспользовались мошенники

Фото: Национальная полиция

Киберполиция разоблачила воров, которые завладевали средствами украинцев, используя схему "друг просит в долг".

Пятеро жителей Сумской области "взламывали" страницы пользователей соцсетей методом грубого подбора паролей, говорится в сообщении правоохранителей.

Привязанные к соцсетям номера - это им и надо

Кроме этого, мошенники покупали у мобильных операторов номера. Если они были привязаны к соцсетям, злоумышленники использовали функцию восстановления пароля с помощью SMS.

Получив доступ к аккаунтам пользователей, присылали сообщения их друзьям с просьбой одолжить деньги. Таким образом злоумышленники присвоили свыше 500 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие слова опасно выбирать для паролей

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, SIM-карты, которые те использовали в преступных целях.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Как защитить свой аккаунт в соцсети:

• двухфакторной аутентификацией (например, вводите пароль, а затем еще и код из sms);

• сложным паролем, индивидуальным для каждой соцсети;

• не заходить в аккаунт с чужих устройств;

• не пересылать частные фото или снимки документов, ведь в случае "взлома" эти данные окажутся у злоумышленников;

• настроить аккаунт так, чтобы опубликованную информацию могли видеть только друзья.

Если защитить аккаунт не удалось, то необходимо обратиться в киберполицию по телефону: 0800505170 или с помощью формы обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.