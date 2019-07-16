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среда, 17 июля 2019 04:25

Городское озеро зальют известью

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  На Вишенском озере массово гибнет рыба. Фото: скриншот из видео
На Вишенском озере массово гибнет рыба. Фото: скриншот из видео

На Вишенском озере в Виннице гибнет рыба. Специалисты говорят, это происходит из-за нехватки кислорода и рассматривают возможность "известкование водоемов".

За неделю сотрудники Государственного агентства рыбного хозяйства насчитали до сотни погибших рыб на озере.

"Чтобы рыба не гибла, дно водоема можно залить известью" (известкование воды производится для ускорения минерализации веществ и добавление раскрытого кислорода; также это помогает улучшить продуктивность и качество воды", - рассказывает Екатерина Лисняковская, главный специалист отдела ихтиологии и регулирования рыболовства областного Управления Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как сообщают эксперты, в водоеме снизился уровень кислорода. Это одна из вероятных причин, почему гибнет рыба.

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Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА подготовили перечень пляжей во всех областях Украины, где нельзя купаться.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Глуховцы, рекреационная зона ставок, Казатихский район
Казатин, рекреационная зона ставок №5
Казатин, рекреационная зона "Водокачка"
Погребище, рекреационная зона место отдыха, р. Рось
Винница, Пляж Центральный
Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"
с. Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно

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